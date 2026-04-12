Colombia derrotó a Paraguay y clasificó al Mundial Sub-17

La Selección Colombia derrotó este domingo, 12 de abril, 2-0 a su similar de Paraguay en el Sudamercano Sub-17 y clasificó a las semifinales del torneo.

Los goles de la victoria fueron marcados por Matías Caicedo y Adrián Mosquera, los cuales le permitieron a Colombia sumar siete puntos para ubicarse en la segunda posición del grupo A, solo por detrás de Ecuador que finalizó con 10 unidades.

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Además de la clasificación a las semifinales, Colombia aseguró su boleto a la Copa del Mundo en la categoría, que se disputará en Catar el próximo mes de noviembre.

CONMEBOL Sub-17: ¡Colombia clasifica a las semifinales y a la Copa Mundial masculina 2026 Foto: Federación Colombiana de Fútbol FCF

Así finalizó el grupo A del Sudamericano Sub-17

Ecuador: 10 puntos Colombia: 7 puntos Uruguay: 5 puntos Chile: 4 puntos Paraguay: 1 punto

En las semifinales, Colombia se medirá ante Brasil, que finalizó en el primer lugar del grupo B. El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 16 de abril.

Colombia clasificó a las semifinales del Sudamericano y a la Copa Mundial de la categoría. Foto: Federación Colombiana de Fútbol FCF

Derrota en la fecha anterior

Colombia se supo reponer de la derrota en la fecha anterior ante Uruguay por la cuarta fecha del grupo A en el Sudamericano de la categoría. Los goles charrúas fueron gracias a Thiago Luciano Brizuela, quien, de hecho, encajó los dos tantos de pelota parada.

El primero llegó recién a los 8′, cuando apenas se estaban acomodando los jugadores y asistentes. Desde el costado izquierdo, Thiago Brizuela cobró un tiro libre, pero para la mala fortuna del portero colombiano, Luigi Ortíz, el esférico se acabó colando al fondo de la red.

Con ese 1-0 se fueron al descanso, y el panorama era dividido: Colombia estaba obligada a buscar el empate como fuera, mientras que los uruguayos querían ampliar la ventaja que tenían. Al final, la alegría acabó siendo charrúa.

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Corría el 62′ de partido y Uruguay tuvo otro tiro libre, pero a diferencia del primer tanto, este era más de cara al arco. Thiago Luciano Brizuela se paró frente a la pelota y acabó metiendo un verdadero golazo, pegado al palo de Luigi Ortíz.

2-0 alumbraba el marcador en Paraguay y fue suficiente para que todo acabara así.

El combinado tricolor, además, cómo dos de sus jugadores mostraron muchos gestos de dolor en el partido, debido a golpes en sus rodillas.Alex Gómez y Dilan Bonilla fueron quienes salieron con problemas.