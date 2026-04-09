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Uruguay complica a Colombia con dos goles de tiro libre: tabla de posiciones en el Sudamericano Sub-17

Además de la derrota, la Tricolor sufrió lesiones en el campo de juego y hay alarmas de cara a lo que queda del torneo.

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Redacción Deportes
9 de abril de 2026, 6:23 p. m.
Uruguay venció a Colombia con dos goles de tiro libre en el Sudamericano.
Uruguay venció a Colombia con dos goles de tiro libre en el Sudamericano. Foto: Izq: Transmisión DSports / Der: redes oficiales Conmebol - API.

La Selección Colombia Sub-17 perdió este jueves, 9 de abril, ante Uruguay (2-0) por la cuarta fecha del grupo A en el Sudamericano de la categoría. Los goles charrúas fueron gracias a Thiago Luciano Brizuela, quien, de hecho, encajó los dos tantos de pelota parada.

El primero llegó recién a los 8′, cuando apenas se estaban acomodando los jugadores y asistentes. Desde el costado izquierdo, Thiago Brizuela cobró un tiro libre, pero para la mala fortuna del portero colombiano, Luigi Ortíz, el esférico se acabó colando al fondo de la red.

Con ese 1-0 se fueron al descanso, y el panorama era dividido: Colombia estaba obligada a buscar el empate como fuera, mientras que los uruguayos querían ampliar la ventaja que tenían. Al final, la alegría acabó siendo charrúa.

Corría el 62′ de partido y Uruguay tuvo otro tiro libre, pero a diferencia del primer tanto, este era más de cara al arco. Thiago Luciano Brizuela se paró frente a la pelota y acabó metiendo un verdadero golazo, pegado al palo de Luigi Ortíz.

2-0 alumbraba el marcador en el Paraguay y fue suficiente para que todo acabara así. Uruguay suma tres puntos de oro en la tabla de posiciones, mientras que la realidad de Colombia no es la mejor y está obligada a mejorar de cara a lo que viene.

Tabla de posiciones en el Sudamericano Sub-17

  1. Ecuador | 7 PTS | +2 DG | 3 PJ |
  2. Uruguay | 5 PTS | +1 DG | 4 PJ |
  3. Colombia | 4 PTS | -1 DG | 3 PJ |
  4. Paraguay | 1 PTS | -1 DG | 2 PJ |
  5. Chile | 1 PTS | -1 DG | 2 PJ |
Colombia se sacude ante Chile y respira: tabla de posiciones en el Sudamericano Sub-17

Fuertes lesiones para la Selección Colombia

El combinado Tricolor vio cómo dos de sus jugadores mostraron muchos gestos de dolor, en el partido, debido a golpes en sus rodillas. Alex Gómez y Dilan Bonilla fueron quienes salieron con problemas y se espera pronta comunicación al respecto.

¿Cuándo es el próximo partido de Colombia en el Sudamericano Sub-17?

El próximo domingo, 12 de abril de 2026, ante Paraguay. Será por la quinta y última fecha de la fase de grupos del Sudamericano.