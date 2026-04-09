Uruguay complica a Colombia con dos goles de tiro libre: tabla de posiciones en el Sudamericano Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 perdió este jueves, 9 de abril, ante Uruguay (2-0) por la cuarta fecha del grupo A en el Sudamericano de la categoría. Los goles charrúas fueron gracias a Thiago Luciano Brizuela, quien, de hecho, encajó los dos tantos de pelota parada.

El primero llegó recién a los 8′, cuando apenas se estaban acomodando los jugadores y asistentes. Desde el costado izquierdo, Thiago Brizuela cobró un tiro libre, pero para la mala fortuna del portero colombiano, Luigi Ortíz, el esférico se acabó colando al fondo de la red.

¡GOOOLAZO DE URUGUAY!



El pique lo complicó al arquero Mañunga y Thiago Brizuela, de tiro libre, anotó el 1-0 ante Colombia.



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Con ese 1-0 se fueron al descanso, y el panorama era dividido: Colombia estaba obligada a buscar el empate como fuera, mientras que los uruguayos querían ampliar la ventaja que tenían. Al final, la alegría acabó siendo charrúa.

Corría el 62′ de partido y Uruguay tuvo otro tiro libre, pero a diferencia del primer tanto, este era más de cara al arco. Thiago Luciano Brizuela se paró frente a la pelota y acabó metiendo un verdadero golazo, pegado al palo de Luigi Ortíz.

¡¡SEGUNDO GOLAZO DE TIRO LIBRE DE URUGUAY!!



Nuevamente, Thiago Luciano Brizuela convirtió desde pelota parada y puso el 2-0 ante Colombia.



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2-0 alumbraba el marcador en el Paraguay y fue suficiente para que todo acabara así. Uruguay suma tres puntos de oro en la tabla de posiciones, mientras que la realidad de Colombia no es la mejor y está obligada a mejorar de cara a lo que viene.

Tabla de posiciones en el Sudamericano Sub-17

Ecuador | 7 PTS | +2 DG | 3 PJ | Uruguay | 5 PTS | +1 DG | 4 PJ | Colombia | 4 PTS | -1 DG | 3 PJ | Paraguay | 1 PTS | -1 DG | 2 PJ | Chile | 1 PTS | -1 DG | 2 PJ |

Colombia se sacude ante Chile y respira: tabla de posiciones en el Sudamericano Sub-17

Fuertes lesiones para la Selección Colombia

El combinado Tricolor vio cómo dos de sus jugadores mostraron muchos gestos de dolor, en el partido, debido a golpes en sus rodillas. Alex Gómez y Dilan Bonilla fueron quienes salieron con problemas y se espera pronta comunicación al respecto.

UNA DURA LESIÓN Y UN CAÑO EN LA MISMA JUGADA



Nicolás Scotti chocó con Álex Gómez e inmediatamente el defensor colombiano sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha.



Luego, el uruguayo le tiró un túnel a Rodríguez.



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OTRA DURA LESIÓN DE RODILLA EN COLOMBIA



Dilan Bonilla tuvo que salir en camilla luego de una jugada donde fue a trabar con Alan Soares De Lima.



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¿Cuándo es el próximo partido de Colombia en el Sudamericano Sub-17?

El próximo domingo, 12 de abril de 2026, ante Paraguay. Será por la quinta y última fecha de la fase de grupos del Sudamericano.