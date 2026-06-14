Baloto vuelve a ilusionar a millones de colombianos: este sábado 13 de junio dejó a un nuevo afortunado

Este sábado 13 de junio se realizó un nuevo sorteo de Baloto y Revancha, uno de los juegos de azar más populares de Colombia y que ha convertido a varios jugadores en millonarios gracias a sus multimillonarios acumulados, que hacen que los colombianos se motiven a probar suerte.

Miles de personas están pendientes todas las semanas de los resultados, con la esperanza de acertar la combinación ganadora y llevarse uno de los premios más codiciados del país.

Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 13 de junio de 2026

El premio que puede cambiar una vida

Baloto se ha consolidado como uno de los juegos de suerte y azar más reconocidos en Colombia. Para ganar el premio mayor, los participantes deben acertar cinco números y una superbalota, una combinación que, aunque difícil, ha permitido que varios colombianos se conviertan en millonarios a lo largo de los años.

Además del premio principal, los sorteos entregan miles de premios secundarios a jugadores que logran acertar parte de la combinación ganadora.

Resultados Baloto sábado 13 de junio de 2026

Las balotas ganadoras para este sorteo fueron:

Balotas principales: 29 - 28 - 18 - 26 - 13.

Súper Balota (SB): 10.

¿Cómo reclamar un premio de Baloto?

Los premios menores pueden cobrarse en los puntos autorizados presentando el tiquete original, es importante que este sea legible y esté en buen estado para que así el proceso pueda ejecutarse con normalidad. Además, es necesario llevar el documento de identidad.

En el caso de los premios mayores, el ganador deberá adelantar el proceso de validación establecido por la organización y cumplir con los requisitos exigidos por la ley, estos los puede revisar en puntos oficiales, llamando o en la página web.

Baloto realiza sorteos tres veces por semana y continúa siendo uno de los juegos de suerte y azar que más expectativa genera entre los colombianos debido a los millonarios acumulados que pone en juego.