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Premio del Baloto llegó a 50.000 millones de pesos: números del resultado del sorteo del lunes 27 de julio de 2026

Miles de jugadores esperaban el resultado del Baloto con un acumulado histórico.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

28 de julio de 2026 a las 6:29 a. m.
El Baloto realizó un nuevo sorteo con un acumulado de $50.000 millones.
El Baloto realizó un nuevo sorteo con un acumulado de $50.000 millones. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este lunes 27 de julio de 2026 el sorteo número 2688, en una jornada en la que el acumulado del juego tradicional alcanzó los 50.000 millones de pesos, mientras que el acumulado de Baloto Revancha llegó a 9.000 millones de pesos.

Se conocieron los números ganadores del Chontico en sus dos sorteos de este 11 de julio.
Números ganadores del Chontico Día y Noche de este lunes 27 de julio

Resultados del sorteo del Baloto del 27 de julio de 2026

Sorteo: 2688

Acumulado: 50.000 millones de dólares

  • Número ganador: 41-20-36-10-11
  • Súper balota: 14
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Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 27 de julio de 2026

Acumulado: 9.000 millones

  • Número ganador:10-01-38-26-05
  • Súper balota: 04

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Este sábado se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto con dos grandes acumulados.
El sorteo 2687 del Baloto dejó en juego acumulados por más de 58.000 millones de pesos. Foto: Getty Images / Baloto

Quienes siguen de cerca las combinaciones ganadoras también pueden consultar los números de los tres sorteos anteriores del Baloto:

  • 25 de julio de 2026: 06 - 08 - 21 - 35 - 42 | Súper balota: 09
  • 22 de julio de 2026: 03 - 06 - 19 - 30 - 33 | Súper balota: 09
  • 20 de julio de 2026: 03 - 22 - 23 - 25 - 37 | Súper balota: 01

En el caso de Baloto Revancha, los últimos resultados fueron:

  • 25 de julio de 2026: 01 - 06 - 30 - 31 - 35 | Súper balota: 02
  • 22 de julio de 2026: 03 - 06 - 18 - 32 - 33 | Súper balota: 07
  • 20 de julio de 2026: 03 - 10 - 11 - 23 - 33 | Súper balota: 15