Números ganadores del Baloto el sábado 18 de julio: revise si usted se llevó el premio mayor del sorteo

Este sábado, 18 de julio de 2026, se realizó un nuevo sorteo del Baloto, el juego de azar que en Colombia se lleva a cabo tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del sábado 18 de julio de 2026

En esta ocasión, el sorteo número 2684 puso en juego un acumulado millonario tanto en su modalidad tradicional como en la Revancha, despertando la expectativa de miles de jugadores en todo el país.

El acumulado del Baloto alcanzó los 48.400 millones de pesos, mientras que el de Baloto Revancha llegó a 8.200 millones de pesos, cifras que lo mantienen como uno de los juegos más atractivos para quienes buscan cambiar su suerte.

Resultados del sorteo del Baloto del 18 de julio:

En el sorteo tradicional, los números ganadores fueron los siguientes:

Número ganador: 17 - 08 - 26 - 24 - 19

17 - 08 - 26 - 24 - 19 Súper balota: 09

El acumulado en esta modalidad se mantenía en una cifra considerable, a la espera de conocer si algún apostador logró acertar la combinación completa.

Resultados del Baloto Revancha

Por su parte, la modalidad Revancha también entregó sus resultados en la misma jornada:

Número ganador: 05 - 31 - 32 - 34 - 06

05 - 31 - 32 - 34 - 06 Súper balota: 08

Ya salieron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este 18 de julio: números ganadores

Así han caído los últimos resultados

En los sorteos más recientes, las combinaciones han mostrado una tendencia variada, sin números claramente dominantes, aunque algunos se repiten con mayor frecuencia

Últimos tres resultados del Baloto (con súper balota):

15 de julio de 2026: 02 - 04 - 08 - 12 - 24 | Súper balota: 04

02 - 04 - 08 - 12 - 24 | Súper balota: 04 13 de julio de 2026: 08 - 11 - 21 - 32 - 38 | Súper balota: 08

08 - 11 - 21 - 32 - 38 | Súper balota: 08 11 de julio de 2026: 03 - 22 - 28 - 32 - 34 | Súper balota: 14

Últimos tres resultados de Baloto Revancha (con súper balota):

15 de julio de 2026: 10 - 22- 27- 30 - 35 | Súper balota: 16

10 - 22- 27- 30 - 35 | Súper balota: 16 13 de julio de 2026: 10 - 11 - 15 - 21 - 34 | Súper balota: 01

10 - 11 - 15 - 21 - 34 | Súper balota: 01 11 de julio de 2026: 29 - 35 - 38 - 41 - 42 | Súper balota: 02

El próximo sorteo de Baloto se llevará a cabo este lunes, 20 de julio de 2026, y podrá seguirlo en vivo por las diferentes plataformas digitales.