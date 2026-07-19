Super Astro Luna: resultados ganadores del sorteo de este sábado 18 de julio de 2026

El sábado 18 de julio se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares entre los apostadores colombianos. En esta ocasión se llevó a cabo la edición número 8185, que, como es habitual, reunió la atención de miles de participantes con la esperanza de quedarse con el premio mayor, equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta realizada.

Los resultados fueron dados a conocer durante la transmisión oficial por Canal 1, donde se confirmó que la combinación favorecida estuvo integrada por el número 7660 y el signo zodiacal Libra. Los jugadores que acertaron ambos datos podrán reclamar el premio correspondiente, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el operador del juego.

Tras conocerse el resultado, los participantes comenzaron a verificar sus apuestas para comprobar si resultaron favorecidos con alguno de los premios disponibles. Como es habitual, se recomienda revisar cuidadosamente los números jugados y conservar el comprobante de la apuesta para cualquier trámite de reclamación.

La emoción continuará este domingo 19 de julio de 2026, cuando se realice un nuevo sorteo de Super Astro Luna a partir de las 8:30 de la noche. La transmisión podrá seguirse en vivo por Canal 1, mientras que los resultados oficiales también estarán disponibles a través de los canales autorizados y la plataforma oficial del juego.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 17 de julio de 2026: número 4509 con el signo Escorpio.

número 4509 con el signo Sorteo del 16 de julio de 2026: número 8996 con el signo Sagitario.

número 8996 con el signo Sorteo del 15 de julio de 2026: número 2695 con el signo Sagitario.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.