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¿Es uno de los ganadores?: Lotería Chontico Día y Noche, resultados del sorteo de este lunes 20 de julio de 2026

Conozca cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de este importante juego de azar.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

20 de julio de 2026 a las 12:34 p. m.
Lotería Chontico Día y Noche
Lotería Chontico Día y Noche Foto: Chontico millonario

Este lunes festivo, 20 de julio de 2026, día de la indepenencia se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico, en su edición Día.

Resultado del Chontico Día - 20 de julio

Premio mayor: 1912- 8

  • Tres últimos: 912
  • Dos últimos: 12
  • Cifra completa: 1912
  • Último número: 2
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Resultado del Chontico Noche - 20 de julio

Premio mayor: XXX

  • Tres últimos: XXX.
  • Dos últimos: XX.
  • Cifra completa: XXX.
  • Último número: X.
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El plan de premios de la Lotería del Chontico

  • Premio mayor: Si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.
  • Premio menor: Si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.
  • También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.