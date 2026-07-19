Resultados Lotería El Sinuano Día y Noche de este domingo, 19 de julio de 2026

Este domingo, 19 de julio, se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los sorteos más seguidos en Colombia y que diariamente mantiene a miles de personas pendientes de los resultados con la esperanza de ganar un premio.

La jornada, como ya es tradición, contó con dos sorteos durante el día: uno en horario diurno y otro en la noche.

Gracias a su mecánica sencilla y rápida, en la que los jugadores pueden apostar diferentes modalidades y números, esta lotería se ha consolidado como una de las favoritas entre los aficionados a los juegos de azar en el país.

Resultados de El Sinuano Día del 19 de julio

Número ganador de cuatro cifras: 9057.

La Quinta: 7.

Resultados de El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Los resultados oficiales del sorteo dominical pueden consultarse a través de los canales autorizados, los puntos de venta y las plataformas digitales especializadas. Además, se recomienda verificarlos cuidadosamente antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.