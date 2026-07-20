Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del lunes, 20 de julio de 2026

La Antioqueñita llevó a cabo este lunes 20 de julio de 2026 una nueva edición de sus tradicionales sorteos, manteniéndose como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos por los colombianos. Como ocurre diariamente, miles de participantes estuvieron atentos a la publicación de los resultados con la esperanza de acertar la combinación ganadora y acceder a alguno de los premios disponibles.

Resultados Lotería El Sinuano Día y Noche de este domingo, 19 de julio de 2026

Este juego ofrece dos oportunidades para apostar cada día, con un sorteo en la mañana y otro en la tarde. Su mecánica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, acompañado por una quinta balota que complementa la dinámica del sorteo y aumenta la expectativa entre los jugadores.

Gracias a su trayectoria, La Antioqueñita continúa siendo una de las modalidades de chance con mayor tradición en el país, especialmente en Antioquia, donde conserva una amplia comunidad de apostadores que sigue de cerca cada jornada.

En esta ocasión, el resultado del sorteo Antioqueñita Día dejó como combinación ganadora el 4037, mientras que la quinta balota fue el 1.

Los jugadores pueden consultar los resultados en los canales oficiales del operador y verificar si su apuesta resultó favorecida. En caso de obtener un premio, deberán conservar el comprobante en buen estado y cumplir con los requisitos establecidos para realizar el proceso de reclamación.

Resultados del sorteo Antioqueñita Día

Número ganador: 4037

Quinta balota: 1

Por su parte, el sorteo de la tarde suele llevarse a cabo a las 4:00 p. m. y se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los participantes tienen la posibilidad de consultar en tiempo real los números ganadores.

Resultados del sorteo Antioqueñita Tarde