Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del lunes, 20 de julio de 2026

Un nuevo juego se llevó a cabo y arrojó las cifras cargadas de suerte.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
20 de julio de 2026 a las 12:13 p. m.
Lotería La Antioqueñita: resultados sorteo
Lotería La Antioqueñita: resultados sorteo Foto: Getty Images y logo oficial de la Lotería La Antioqueñita.

La Antioqueñita llevó a cabo este lunes 20 de julio de 2026 una nueva edición de sus tradicionales sorteos, manteniéndose como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos por los colombianos. Como ocurre diariamente, miles de participantes estuvieron atentos a la publicación de los resultados con la esperanza de acertar la combinación ganadora y acceder a alguno de los premios disponibles.

Este lunes 24 de junio de 2024, el Sinuano Día y Noche promete emociones fuertes mientras los jugadores esperan los resultados del sorteo que podrían convertir sueños en realidad.
Resultados Lotería El Sinuano Día y Noche de este domingo, 19 de julio de 2026

Este juego ofrece dos oportunidades para apostar cada día, con un sorteo en la mañana y otro en la tarde. Su mecánica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, acompañado por una quinta balota que complementa la dinámica del sorteo y aumenta la expectativa entre los jugadores.

Gracias a su trayectoria, La Antioqueñita continúa siendo una de las modalidades de chance con mayor tradición en el país, especialmente en Antioquia, donde conserva una amplia comunidad de apostadores que sigue de cerca cada jornada.

En esta ocasión, el resultado del sorteo Antioqueñita Día dejó como combinación ganadora el 4037, mientras que la quinta balota fue el 1.

Los jugadores pueden consultar los resultados en los canales oficiales del operador y verificar si su apuesta resultó favorecida. En caso de obtener un premio, deberán conservar el comprobante en buen estado y cumplir con los requisitos establecidos para realizar el proceso de reclamación.

Resultados del sorteo Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4037
  • Quinta balota: 1
YouTube video b0DF-T8zwEc thumbnail

Por su parte, el sorteo de la tarde suele llevarse a cabo a las 4:00 p. m. y se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los participantes tienen la posibilidad de consultar en tiempo real los números ganadores.

Resultados del sorteo Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: Pendiente
  • Quinta balota: Pendiente