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Super Astro Luna: resultados ganadores del sorteo de este domingo, 19 de julio

El resultado puede ser contrastado por medio de los canales digitales y oficiales de la entidad.

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Redacción Loterías
19 de julio de 2026 a las 8:56 p. m.
Super Astro Luna - 19 de julio de 2026.
Super Astro Luna - 19 de julio de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

Super Astro Luna celebró este domingo, 19 de julio, un nuevo sorteo, consolidándose como uno de los juegos de azar más populares de Colombia. La edición 8186 reunió a miles de apostadores, quienes buscaban acertar la combinación ganadora para llevarse un premio de hasta 42.000 veces el valor de la apuesta realizada.

Durante la transmisión oficial de Canal 1 se dieron a conocer los resultados del sorteo. Allí se confirmó que la combinación ganadora correspondió al número 0721 y al signo zodiacal Sagitario. Los apostadores que hayan acertado ambos datos podrán cobrar el premio, siempre y cuando cumplan con los requisitos fijados por el operador del juego.

Lotería del Cauca - 4 de abril de 2026.
Lotería del Cauca: resultado oficial del sorteo del sábado 18 de julio de 2026

Super Astro Luna - sorteo del 19 de julio de 2026

  • Número ganador: 0721.
  • Signo zodiacal: Sagitario.
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Últimos tres sorteos de Super Astro Luna

  • Sorteo del 18 de julio de 2026: número 7660 con el signo Libra.
  • Sorteo del 17 de julio de 2026: número 4509 con el signo Escorpio.
  • Sorteo del 16 de julio de 2026: número 8996 con el signo Sagitario.

Premios y modalidades de apuesta

Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.