Super Astro Sol: estos son los números ganadores del sábado 18 de julio de 2026

La tarde de este sábado 18 de julio de 2026 dejó un nuevo sorteo de Super Astro Sol, uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia.

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 2948.

Los últimos tres dígitos: 948.

Los últimos dos dígitos: 48.

El signo zodiacal ganador es: Aries.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del viernes 17 de julio de 2026

Cada sorteo reúne a miles de colombianos que buscan ganar un millonario premio al acertar el número ganador y el signo zodiacal en el orden exacto.

Quienes deseen participar deben adquirir un tiquete y realizar una apuesta de entre 500 y 10.000 pesos. Luego, deberán escoger una combinación de cuatro números, del 0 al 9, y acompañarla con la elección de un signo zodiacal.

Además del premio mayor, este juego de azar ofrece otras modalidades de pago. Quienes acierten las tres últimas cifras del número ganador y el signo zodiacal recibirán un premio equivalente a 1.000 veces el valor de su apuesta, mientras que quienes coincidan con las dos últimas cifras y el signo obtendrán un premio de 100 veces lo apostado.