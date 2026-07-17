Así se vivieron los números ganadores de las Loterías: Medellín, Santander y Risaralda, este viernes, 17 de julio de 2026

Durante la noche de este viernes, 17 de julio de 2026, cientos de colombianos estuvieron esperando para poder conocer los números ganadores de las Loterías de Medellín, Santander y Risaralda.

Resultados ganadores de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda, monto millonario en juego, 3 de julio 2026

Como está programado, cada una de estas se llevó a cabo a las 11:00 p. m., definiendo los premios por los que miles de participantes compiten y que superan los 24.800 millones de pesos.

Resultados del sorteo de la Lotería de Medellín del viernes 17 de julio de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín es el siguiente: 9864 de la serie 393.

Resultados del sorteo de la Lotería de Santander del viernes, 17 de julio de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander es el siguiente: 7045 de la serie 218.

Resultados del sorteo de la Lotería de Risaralda del viernes, 17 de julio de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Risaralda es el siguiente: Por definir de la serie Por definir.

Los premios que estuvieron en juego este viernes

La mayor bolsa de dinero corresponde a la Lotería de Medellín, que ofrece un premio mayor de 16.000 millones de pesos. A ella se suma la Lotería de Santander, con 6.500 millones de pesos, mientras que la Lotería de Risaralda entregará un premio principal de 2.333 millones de pesos.

La próxima programación de las tres loterías se llevará a cabo el siguiente viernes 24 de julio de 2026.