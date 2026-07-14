Se jugó la lotería del Tolima: estos fueron los números ganadores el martes 14 de julio de 2026

Durante la noche de este martes 14 de julio de 2026, millones de participantes vivieron un emocionante sorteo de la Lotería del Tolima, uno de los más esperados en Colombia, en donde se ofreció un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 13.400 millones en plan de premios.

¿Fue su día de suerte? Conozca los números ganadores de la Lotería del Tolima lunes 6 de julio de 2026

Para la edición de este billete semanal, la lotería hizo una colaboración con la Cámara de Comercio de Ibagué con el objetivo de apoyar aquellos emprendimientos micros, medianos o pequeños que se encuentran en la región.

“¡Tu marca podría aparecer en más de 2 millones de billetes de lotería circulando por todo el país!”, comentó la entidad en sus redes sociales.

Resultados de la Lotería del Tolima el 14 de julio de 2026

El resultado ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima para el 14 de julio de 2026 fue el número 9575 de la serie 273.

El próximo sorteo de la Lotería del Tolima será el martes 21 de julio, tras la celebración del Día de la Independencia en Colombia.

Últimos resultados de la Lotería del Tolima

6 de julio de 2026: número 2318 de la serie 031.

30 de junio de 2026: número 5678 de la serie 273.

22 de junio de 2026: número 3595 de la serie 180.

16 de junio de 2026: número 6724 de la serie 275.

¿Cómo adquirir el premio de la lotería si gana?

En el caso de ser uno de los ganadores, se debe presentar el billete o fracción (físico o virtual) en la Lotería del Tolima o a alguna agencia distribuidora indicada en el mismo, aunque se debe tener en cuenta las siguientes precisiones:

Pago de aproximaciones: se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería.

se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería. Premios menores a $ 5 millones: diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula.

diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula. Premios superiores a $ 5 millones: adicionalmente al billete o fracción y a la copia de la cédula de ciudadanía, debe ser diligenciado el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos. En caso de reclamar el premio por medio de la Lotería del Tolima, se debe anexar el RUT y cuenta bancaria de la persona que reclama el premio.

El tiempo para reclamar el premio de la lotería tiene fecha de vencimiento de un año.