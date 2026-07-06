¿Fue su día de suerte? Conozca los números ganadores de la Lotería del Tolima lunes 6 de julio de 2026

En la noche de este lunes 6 de julio de 2026, millones de participantes vivieron un emocionante sorteo de la Lotería del Tolima, uno de los más esperados en Colombia, en donde se ofreció un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 13.400 millones en plan de premios.

¿La suerte estuvo de su lado? Estos fueron los resultados del último sorteo de la Lotería del Tolima

Para el diseño del billete semanal para esta fecha, se realizó una conmemoración para el municipio de Rovira, la cual estrenó su primera Feria Regional de Café, reuniendo a más de 200 caficultores en el departamento.

“Comprar este billete no es solo apostarle a la suerte; es llevarse a casa un pedacito de nuestra historia, apoyar el talento de nuestros caficultores y, lo más importante, aportar a la salud de nuestra región”, comenta la lotería en sus redes sociales.

Resultados de la Lotería del Tolima el 6 de julio de 2026

El resultado ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima para el 6 de julio de 2026 fue el número 2318 de la serie 031.

El próximo sorteo de la Lotería del Tolima será el martes 14 de julio, debido a que este fin de semana será puente festivo.

Últimos resultados de la Lotería del Tolima

30 de junio de 2026: número 5678 de la serie 273.

22 de junio de 2026: número 3595 de la serie 180.

16 de junio de 2026: número 6724 de la serie 275.

¿Cómo adquirir el premio de la lotería si gana?

En el caso de ser uno de los ganadores, se debe presentar el billete o fracción (físico o virtual) en la Lotería del Tolima o a alguna agencia distribuidora indicada en el mismo, aunque se debe tener en cuenta las siguientes precisiones:

Pago de aproximaciones: se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería.

se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería. Premios menores a $ 5 millones: diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula.

diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula. Premios superiores a $ 5 millones: adicionalmente al billete o fracción y a la copia de la cédula de ciudadanía, debe ser diligenciado el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos. En caso de reclamar el premio por medio de la Lotería del Tolima, se debe anexar el RUT y cuenta bancaria de la persona que reclama el premio.

El tiempo para reclamar el premio de la lotería tiene fecha de vencimiento de un año.