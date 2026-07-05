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Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 5 de julio de 2026

Ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos.

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Redacción Semana
5 de julio de 2026 a las 8:54 p. m.
Super Astro Luna jugó este domingo a las 8:30 de la noche.
Super Astro Luna jugó este domingo a las 8:30 de la noche. Foto: Getty Images

El sorteo del Super Astro Luna ya dejó un nuevo resultado para quienes probaron suerte el domingo 5 de julio. Si compró su apuesta durante la jornada, este es el momento de comparar su número y signo zodiacal para saber si hace parte de los ganadores.

Este juego de azar, uno de los más populares en Colombia, premia a quienes logran acertar la combinación entre un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco, aunque también ofrece premios para otras modalidades de acierto.

Resultado del Super Astro Luna del domingo 5 de julio de 2026

  • Número ganador: 5282
  • Signo zodiacal: Leo

¿Cómo funciona el Super Astro Luna?

Para participar, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, además de uno de los 12 signos del zodiaco. El premio principal se obtiene cuando ambas selecciones coinciden exactamente con el resultado del sorteo.

Este es el número y signo ganador del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Super Astro Luna. Foto: Getty Images / Logo Super Astro Luna

Si su apuesta coincide con el resultado, conserve el tiquete en buen estado y verifique el valor del premio en un punto autorizado. Es importante no deteriorar el comprobante, ya que será necesario para realizar el proceso de reclamación dentro de los plazos establecidos.

Antes de cobrar el premio, confirme siempre la información en los canales oficiales del Super Astro para evitar errores o inconvenientes.