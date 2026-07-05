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Resultado lotería El Sinuano Día y Noche del sorteo de este domingo 5 de julio de 2026

Los resultados de esta lotería colombiana se consulta a través de canales oficiales.

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Redacción Loterías
5 de julio de 2026 a las 2:42 p. m.
Número ganador de El Sinuano Día y Noche, domingo 11 de enero de 2026
Número ganador de El Sinuano Día y Noche, domingo 11 de enero de 2026 Foto: Getty Images / loteriasdehoy

Este domingo, 5 de julio, jugó el sorteo del día de hoy de la lotería El Sinuano Día y el premio mayor por $1.500 millones fue el 8666 - 4.

La Lotería de Boyacá realizó su sorteo del 9 de mayo de 2026 con un premio mayor de 15.000 millones.
Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del domingo 5 de julio 2026

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores.

Resultado de El Sinuano Día

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

  • Número ganador de cuatro cifras: 8666
  • Quinta balota: 4
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Resultado de El Sinuano Noche

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video r-r30gRynSg thumbnail

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

  • Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
  • Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número —llamado “uña”—.
  • La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
  • Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.