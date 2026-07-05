Consulte los resultados de Antioqueñita Día y Tarde de este domingo 5 de julio

Este domingo 5 de julio se realiza una nueva edición de los sorteos de Antioqueñita Día y Antioqueñita Tarde, dos de las modalidades de chance más jugadas en Colombia. A lo largo de la jornada se conocerán los números favorecidos, por lo que quienes participaron podrán consultar los resultados y comprobar si obtuvieron algún premio.

Antioqueñita Día de este domingo 5 de julio

Número ganador: 3860.

La Quinta: 3.

Antioqueñita Tarde de este domingo 5 de julio

Número ganador: Pendiente .

. La Quinta: Pendiente.

Si su apuesta resulta ganadora, conserve el comprobante en buen estado, ya que será el documento requerido para reclamar el premio en un punto autorizado. En el caso de montos más altos, el operador podrá solicitar documentación adicional antes de efectuar el pago.

Para evitar inconvenientes, confirme siempre la información en los canales oficiales de Antioqueñita y verifique que los números correspondan al sorteo de la fecha. De esta manera, tendrá la certeza de consultar los resultados correctos y podrá adelantar el proceso de reclamación, si es uno de los afortunados.