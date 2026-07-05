La insólita razón por la que la Fifa le quitó la sanción a Folarin Balogun, goleador de EE. UU.

La Comisión Disciplinaria de la Fifa determinó suspender la sanción impuesta al delantero Folarin Balogun, lo que le permitirá actuar con la selección de Estados Unidos en la ronda de octavos de final.

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La resolución del organismo internacional inhabilita temporalmente el castigo recibido por el futbolista tras ser expulsado en el compromiso anterior de la Copa del Mundo. El anuncio generó reacciones en el entorno político del país norteamericano, incluyendo un pronunciamiento del presidente Donald Trump.

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A través de su plataforma digital Truth Social, el mandatario Donald Trump manifestó su respaldo a la determinación institucional de la Fifa y calificó la medida como un “acto de justicia para el equipo nacional”.

Folarin Balogun, quien registra tres anotaciones en el certamen, recibió la tarjeta roja directa en el partido de dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina. En ese encuentro, disputado en Santa Clara, California, el atacante del Mónaco anotó el primer gol antes de la acción que provocó su salida.

Detalles reglamentarios y periodo de prueba de la sanción

La infracción ocurrió en el minuto 64 del juego tras una disputa de balón donde Balogun impactó el tobillo del defensor Tarik Muharemovic. El reporte oficial de la Fifa confirmó que el jugador recibió inicialmente una fecha de suspensión automática por la expulsión del terreno.

¿ERA PARA ROJA?



Así fue el pisotón de Balogun, por el que Raphael Claus decidió expulsar al delantero de Estados Unidos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ogsdmZjVzj — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Sin embargo, el texto aclaró que el castigo queda en suspenso durante un periodo de prueba de un año, fundamentado en el artículo 27 del Código Disciplinario de la entidad.

La normativa establece que si el delantero comete una falta de gravedad similar durante el año de observación, la suspensión actual será revocada de inmediato.

En ese escenario, el deportista tendría que cumplir la fecha de sanción acumulada junto con las nuevas medidas disciplinarias que se determinen. Con esta decisión, el director técnico de la selección estadounidense, Mauricio Pochettino, recupera a su principal referente en el ataque para el juego de eliminación directa.

Argumentos del cuerpo técnico y preparación en Seattle

Desde la finalización del partido contra Bosnia, la delegación estadounidense catalogó la decisión arbitral como un hecho accidental derivado de la dinámica propia del juego.

El director técnico Mauricio Pochettino declaró que la acción no tuvo la intención de afectar al rival y la definió como un movimiento normal dentro del campo. El propio futbolista solicitó que las jugadas se evalúen dentro del contexto físico de la disputa de la pelota antes de emitir sanciones.

La Federación de Fútbol de los Estados Unidos (US Soccer) emitió un comunicado expresando su conformidad con la habilitación del delantero para la jornada de octavos de final.

La entidad confirmó que la nómina se encuentra concentrada en la ciudad de Seattle para afrontar el partido ante el combinado de Bélgica. El equipo busca superar el antecedente del pasado mes de marzo, cuando el conjunto belga se impuso por cinco goles a dos en un compromiso amistoso.

*Realizado con información de AFP*