Países clasificados del grupo D en el Mundial 2026: Turquía no se fue sin amargar a Estados Unidos

Este jueves, 25 de junio, se dio por finalizado el grupo D del Mundial 2026. Estados Unidos jugó contra Turquía, en Los Ángeles, mientras Paraguay y Australia se vieron cara a cara en Bahía de San Francisco.

Al final, estos fueron los resultados en la tercera fecha del grupo D:

Turquía 3 - 2 Estados Unidos

Paraguay 0 - 0 Australia

Fueron dos juegos con panoramas completamente diferentes. La selección de Estados Unidos se vio mermada por una Turquía que, aunque ya estaba eliminada, fue una piedra en el zapato para los norteamericanos, que aseguraron su cupo a dieciseisavos de final desde la segunda jornada.

Los tantos de Estados Unidos fueron obra de Auston Trusty (3′) y Sebastian Berhalter. Por el lado de Turquía, anotaron Arda Güler (10′), Barış Alper Yılmaz (31′) y Kaan Ayhan (90′).

Turquía amargó a Estados Unidos en la última fecha del grupo D en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Por otro lado, Paraguay siguió dejando dudas, tal como en la primera fecha, incluso pese a su victoria ante Turquía. Ambos marcadores tienen repercusión directa en la tabla de posiciones del grupo D.

Imagen del juego entre Australia y Paraguay que acabó 0-0. Foto: Getty Images

Tabla de posiciones del grupo D: clasificados y eliminados

Estados Unidos asoma primera con siete puntos, seguida de Australia, que acabó segunda con cuatro unidades. Así, se convierten en las dos clasificadas directas del grupo D a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Paraguay es tercera con cuatro puntos y -2 en diferencia de gol. Eso quiere decir que la albirroja tiene menor diferencia de gol que los otros mejores terceros que suman cuatro puntos: Suecia, Ecuador y Bosnia. Por tanto, hay expectativa por lo que pueda ocurrir con la escuadra que dirige Gustavo Alfaro en los próximos días, aunque todo parece indicar que, con el puntaje que tiene, le alcanza para entrar a dieciseisavos.

Eso sí, la web oficial de Fifa aún no da a Paraguay como clasificada.

Turquía cierra la zona con apenas un punto y fue la gran sorpresa, pues había mucha expectativa puesta sobre dicha escuadra. Los resultados no la acompañaron y quedó eliminada prematuramente.