Así va la lista de selecciones clasificadas y eliminadas del Mundial 2026, tras los partidos del 25 de junio

Este jueves, 25 de junio, se jugaron seis partidos válidos por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. Es decir, tres grupos ya finalizaron su desarrollo, y varios países ya piensan en la siguiente ronda del torneo.

Posibles rivales de Ecuador en 16avos del Mundial 2026 tras la gesta ante Alemania

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Esta tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 finalizará el sábado 27 de junio. Entre varios juegos, destaca el que protagonizarán Colombia y Portugal en Miami.

Lista de países clasificados a los dieciseisavos del Mundial 2026, tras los partidos del 25 de junio

México (primero grupo A) Sudáfrica (segundo grupo A) Suiza (primero grupo B) Canadá (segundo grupo B) Bosnia y Herzegovina (tercero grupo B) Brasil (primera grupo C) Marruecos (segunda grupo B) Estados Unidos (primera grupo D) Australia (segunda grupo D) Alemania (primera grupo E) Costa de Marfil (segunda grupo E) Ecuador (tercera grupo E) Países Bajos (primera grupo F) Japón (segunda grupo F) Suecia (tercera grupo F) Francia (primera grupo I) Noruega (segunda grupo I) Argentina (primera grupo J) Colombia (primera grupo K)

Lista de países eliminados del Mundial 2026, tras los partidos del 25 de junio

República Checa (cuarta grupo A) Catar (cuarta grupo B) Haití (cuarta grupo C) Turquía (cuarta grupo D) Curazao (cuarta grupo E) Túnez (cuarta grupo F) Jordania (cuarta grupo J) Panamá (cuarta grupo L)

*Los datos son oficiales en la web principal de la Fifa.

Tabla de posiciones del Mundial 2026, luego de los partidos del 25 de junio

Para este Mundial 2026 clasifican a los dieciseisavos de final los dos mejores de cada grupo, y los ocho mejores terceros en general. Ya en la ronda de 32 mejores arranca la eliminación directa.

Costa de Marfil supera la fase de grupos de un Mundial por primera vez

Costa de Marfil hizo historia: superó por primera vez la fase de grupos de un Mundial al ganar este jueves 2-0 a Curazao y avanzar a dieciseisavos de final de Norteamérica 2026, como segundo del Grupo E.

Los elefantes quedaron en segundo lugar la llave, detrás de Alemania, con la misma cantidad de puntos que los cuatro veces campeones mundiales (6), líderes porque ganaron el choque entre ambos (2-1) el sábado en Toronto, Canadá, con dos goles de Deniz Undav.

Yan Diomande, gran figura en Costa de Marfil. Foto: ANP via Getty Images

Costa de Marfil había participado previamente en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde no logró superar la fase de grupos.

En dieciseisavos de final, los elefantes jugarán el martes en Arlington, en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL, contra el segundo del Grupo I, que se define el viernes entre la candidata al título Francia y la Noruega del letal goleador Erling Haaland.

*Con información de AFP