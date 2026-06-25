Costa de Marfil definió su suerte y sentenció a Curazao: nuevo clasificado a dieciseisavos del Mundial 2026

La selección de fútbol de Costa de Marfil disputó la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la Fifa 2026 con el objetivo de asegurar su presencia en la siguiente ronda.

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El equipo africano definió su cupo en la tarde de este jueves 25 de junio en el estadio de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos frente al seleccionado de Curazao. El conjunto caribeño venía de sumar un punto tras igualar ante Ecuador en la fecha anterior.

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Cronología del partido

Desde el inicio del partido, el combinado marfileño tomó el control de la posesión de la pelota y abrió el marcador por intermedio del delantero Nicolas Pépé. La jugada se originó tras un pase hacia atrás del defensor Sinaly Diomandé, que el atacante ejecutó hacia la portería rival

DÍA DE GOLES TEMPRANEROS: luego de un error en la salida de Curazao, Diomande tiró el pase atrás y Pépé marcó el primero de Costa de Marfil.



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Tras el gol inicial, la escuadra de Curazao ajustó sus líneas de contención y contuvo los avances del rival para marcharse al descanso con la mínima diferencia.

En el segundo tiempo, la dinámica de juego se mantuvo con la iniciativa ofensiva del sector de Costa de Marfil en campo adversario. En el minuto 64, el mediocampista Ibrahim Sangaré asistió nuevamente a Pépé, quien convirtió el segundo gol del compromiso en su cuenta personal.

¡ES UN GOLAZO! Sangaré filtró con un gran pase y Nicolas Pépé firmó su doblete para el 2-0 de Costa de Marfil ante Curazao.



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Con este doblete, el atacante se posicionó como el máximo anotador de su delegación en lo que va del torneo, superando a Amad Diallo y Franck Kessié, cada uno con una anotación.

Balance de posiciones del Grupo E

El partido finalizó con un marcador de 2 a 0, resultado que otorgó a Costa de Marfil la clasificación a la segunda fase por primera vez en su historia, superando sus participaciones de 2006, 2010 y 2014.

Por su parte, la Selección de Curazao quedó ubicada en la última posición de la zona debido al triunfo obtenido a última hora por el equipo de Ecuador frente a Alemania.

Alemania venció a Curazao en su estreno por el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Eric Gay

La Selección de Alemania finalizó como líder del Grupo E con seis unidades, el mismo puntaje que acumuló Costa de Marfil. El conjunto europeo se quedó con la primera casilla debido a que el criterio de desempate principal favoreció a Die Mannschaft por su victoria 1 por 0 en el enfrentamiento directo.

Ecuador terminó en la tercera posición con cuatro unidades y se mantiene a la expectativa de otros resultados para definir su acceso como uno de los mejores terceros. Mientras que los africanos y los europeos esperan sus rivales para la siguiente ronda.