“Ya es la hora y no han pagado”: Julio Hernán Correal expone la difícil situación que viven los actores en Colombia

El actor, director y actual vicepresidente de la Asociación Colombiana de Actrices y Actores (ACA), Julio Hernán Correal, expuso públicamente las complejas condiciones laborales, los retrasos persistentes en los pagos y las malas prácticas de contratación que afectan de manera recurrente al gremio artístico en el país.

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En una reciente entrevista concedida al programa de entretenimiento Lo Sé Todo, el vicepresidente de la asociación manifestó su preocupación frente a situaciones de vulnerabilidad que, según sus declaraciones, no corresponden con los estándares legales mínimos de cualquier actividad laboral en el país.

Durante su intervención, Correal detalló un caso específico relacionado con un teatro que ha sido objeto de reclamaciones debido al presunto incumplimiento en los honorarios del personal. De acuerdo con el representante de la ACA, la recolección de las quejas comenzó a finales del año anterior.

“Desde noviembre del año pasado, cuando empezamos a recibir las denuncias que venían desde febrero o más del año pasado, en diciembre fue cuando ya lo hicimos público, ya está la hora que no han pagado”, sostuvo el directivo.

Correal enfatizó que la problemática no solo golpea a los intérpretes de las obras, sino a un tejido más amplio de la cadena de producción audiovisual y escénica. “Es un número importante de actrices, actores, técnicos, incluso personas que se asociaron con ellos en producción”, puntualizó. Asimismo, relató de manera directa que la propia presidenta de la asociación, Diana Ángel, enfrentó un altercado e inconformidades tras manifestar su reclamo debido a la demora en un pago acordado.

Frente a la falta de respuestas por parte de la entidad señalada, el líder gremial hizo un llamado a los entes de control estatal. “Necesitamos que el Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de las Culturas empiecen a ponerle el ojo a estas entidades que producen espectáculos de artes escénicas para que cumplan”, argumentó, el actor.

Con una trayectoria artística que supera los 25 años en producciones reconocidas de la televisión y el cine colombiano como La ley del corazón, Nuevo rico, nuevo pobre y La nocturna, Correal contextualizó que las dinámicas irregulares de contratación poseen antecedentes históricos en el medio local. El directivo recordó cómo, desde los inicios de la ACA, ha gestionado disputas donde los plazos de remuneración estipulados se postergan unilateralmente por parte de los contratantes bajo justificaciones asociadas a demoras de los clientes finales.

Para Julio, la solución jurídica es fundamental: “Si no pueden pagar a la semana, pues entonces pónganlo por escrito. Pagamos al mes, pagamos al límite que establece la ley, que son 45 días, pero no se pongan a ofrecer lo que no pueden hacer”. Denunció, además, que una de las mayores debilidades radica en el inicio de labores sin la existencia de un documento contrato formal.

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Sin embargo, el actor también reconoció que existen productoras de mayor relevancia que sí sostienen una relación fundamentada en el marco legal. “Las empresas grandes, con las diferencias que podamos tener, nos tratan con respeto en esos términos. O sea, a la gente le cumplen”, enfatizó correal.

El sindicato insistió en la urgencia de regular los derechos e implementar de forma estricta las jornadas laborales estándar. “No tenemos por qué trabajar más de ocho horas. Simple, hermano. Simple como cualquier trabajador”, concluyó el directivo.