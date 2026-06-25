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A Alemania le validaron polémico gol contra Ecuador: escándalo tras dura patada de Pavlović

Parecía infracción de Pavlović sobre Pedro Vite, pero la jueza del partido no lo dio como infracción y acabó en gol de Alemania.

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Redacción Deportes
25 de junio de 2026 a las 3:25 p. m.
Patada de Aleksandar Pavlović a Pedro Vite.
Patada de Aleksandar Pavlović a Pedro Vite. Foto: AP

Corría apenas un minuto del partido entre Alemania y Ecuador, por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, y ya hubo polémica. Fue este jueves 25 de junio, en el estadio Nueva York Nueva Jersey, cuando el alemán Leroy Sané adelantó a los suyos (1-0).

Sin embargo, en la misma jugada del gol de Sané, todo Ecuador reclamó una falta de Aleksandar Pavlović sobre Pedro Vite. La jueza central del compromiso, Tori Penso, no dio como infracción la jugada.

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