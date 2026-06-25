A Alemania le validaron polémico gol contra Ecuador: escándalo tras dura patada de Pavlović

Corría apenas un minuto del partido entre Alemania y Ecuador, por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, y ya hubo polémica. Fue este jueves 25 de junio, en el estadio Nueva York Nueva Jersey, cuando el alemán Leroy Sané adelantó a los suyos (1-0).

Sin embargo, en la misma jugada del gol de Sané, todo Ecuador reclamó una falta de Aleksandar Pavlović sobre Pedro Vite. La jueza central del compromiso, Tori Penso, no dio como infracción la jugada.

¡¡EN EL AMANECER DEL PARTIDO!! A los dos minutos de juego, Leroy Sané la puso contra un palo y anotó el 1-0 de Alemania vs. Ecuador. La Tri debe darlo vuelta.



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Le but de Leroy Sané aurait-il dû être annulé selon vous ?



Aucune faute n'est sifflée malgré le pied d'Aleksandar Pavlović 🇩🇪 dans le visage de Pedro Vite 🇪🇨 sur l'action du but. https://t.co/SdpQZHEgrC pic.twitter.com/9sc7NoALNN — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 25, 2026

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