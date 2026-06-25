Oficial el primer partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026: equipos, fecha y hora

Desde el pasado miércoles se empezó a jugar la fecha 3 del Mundial 2026. Dicha jornada era esperada e importante, debido a que definiría cuáles eran los clasificados directos a la ronda de dieciseisavos.

A su vez, los terceros de las tres primeras zonas aspirarían a quedarse con un cupo. Dicha forma sería su último chance de clasificación y lo logró Bosnia y Herzegovina con cuatro puntos.

A la selección de Bosnia y Herzegovina aún le queda una última carta para ir a la siguiente ronda del Mundial 2026. Foto: Getty Images

FIFA dio a conocer que esa escuadra era la primera que clasificaba como mejor tercera. Pero esa no fue la única noticia importante de la tercera jornada.

Por como se dieron los resultados en el último turno, también quedó establecido el primer partido de la siguiente ronda. Sudáfrica (segundo del A) vs. Canadá (segundo del B) será dicho compromiso por un paso a octavos de final.

Rivales, día y hora confirmados

Sudáfrica vs Canadá​

Día: domingo 28 de junio

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Los Ángeles, Estados Unidos

Por medio de su página web oficial el ente organizador también publicó dicha información, lo que empieza a configurar el cuadro de las finales y entra en su fase más apasionante el certamen.

Los cuatro posibles rivales de Colombia en dieciseisavos del Mundial 2026: se confirmó la lista

Notificación de Cristiano Ronaldo que sacude a Colombia: resuena en el Mundial 2026 con 11 millones de vistas

Por primera vez

Sudáfrica dio el golpe en el Mundial de Norteamérica 2026 este miércoles al vencer 1-0 a Corea del Sur y avanzar a los dieciseisavos de final en el segundo puesto del Grupo A, por detrás del coanfitrión México, líder invicto de la llave.

En una de las grandes sorpresas del torneo, los Bafana Bafana, en su cuarta participación mundialista, lograron la hazaña con un gol de Thapelo Maseko a los 63 minutos, en el partido de la tercera y última jornada del Grupo A disputado en el estadio BBVA en Monterrey (noreste de México).

“Estoy muy orgulloso del desempeño de mi equipo y creo que les hemos dado una respuesta a todas esas bocazas de las últimas semanas que pensaban que teníamos que cambiar algo”, dijo un desafiante Hugo Broos, director técnico de los Bafana Bafana.

Locura en Sudáfrica

Los aficionados sudafricanos salieron a las calles este jueves haciendo sonar sus vuvuzelas para celebrar la primera clasificación de los Bafana Bafana para las rondas eliminatorias de un Mundial.

En su regreso por primera vez a la Copa del Mundo de fútbol desde que la organizaron en 2010, el equipo sudafricano sorprendió a Corea del Sur con un 1-0 el miércoles asegurando así su pase a dieciseisavos, algo que parecía poco probable después de la derrota por 2-0 en su primer partido de la fase de grupos contra los coanfitriones, México.

🇿🇦 Madrugada en Sudáfrica pero no importa! La gente sale hasta en bata a festejar que los Bafana Bafana pasaron de fase por primera vez en un Mundial!pic.twitter.com/Zoe49lkRQ2 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 25, 2026

Como el partido terminó alrededor de las 05h00 de la mañana en Sudáfrica, decenas de personas salieron a las calles —muchas en pijama— a cantar, bailar y hacer sonar largas vuvuzelas de plástico.

“Estamos orgullosos de ser sudafricanos y esta es nuestra Copa. La hemos empezado y la vamos a terminar”, dijo un aficionado en la zona de Soweto, en Johannesburgo, en un video publicado en internet por la emisora nacional SABC.

El presidente Cyril Ramaphosa elogió el “inspirado desempeño en equipo” de la selección en una publicación en redes sociales.

*Con información de AFP.