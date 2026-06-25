Con esto salió Bruno Fernandes sobre los hinchas del Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Falta poco para el juego estelar del Mundial 2026 en su primera fase: Colombia vs. Portugal, el sábado 27 de junio.

Dicho encuentro ha llamado la atención desde diciembre pasado, cuando se anunció tras el sorteo de la fase de grupos en Estados Unidos. Miles de aficionados han pasado meses esperando a que se juegue en el estadio de Miami.

La afición de la Selección Colombia se ha destacado en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

A pocos días de que se desarrolle el encuentro, la previa toma vuelo con comentarios, datos y otros elementos importantes. Los protagonistas directos también participan con declaraciones, como las que recientemente emitió Bruno Fernandes.

Al jugador del Manchester United de la Premier League le preguntaron por la afición, ese jugador 12 que también pesa a la hora de enfrentamientos de esta magnitud.

🇨🇴 “Contra Colombia podremos tener más colombianos que gente que quiera que Portugal gane”.



🫡 “Sabemos que Cristiano atrae mucha gente Sudamericana”.



🎙️ Bruno Fernandes en la previa de Colombia 🆚 Portugal.



📹 @quintopartidoof @TecnoglassSA pic.twitter.com/gESoXMWN1Z — Habla Deportes (@HablaDeportes) June 25, 2026

Según el luso, su selección se podría llegar a sentir visitante por la cantidad de colombianos que apoyarán a su país: “Contra Colombia podremos tener más colombianos que gente que quiera que Portugal gane”.

Aunque sabe que existe una fuerza pesada alrededor de los colombianos, también cree que sudamericanos afines a la máxima figura le apoyarían para ganar. “Sabemos que Cristiano atrae mucha gente sudamericana”, expresó.

Por el liderato del grupo K

La Selección Colombia ha tenido un mejor rendimiento que su rival de turno en el presente Mundial. Con seis puntos, los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final.

Después de ganarle a Uzbekistán y RD Congo, para la Tricolor el camino quedó allanado. Ganar o empatar a los lusos, le serviría al equipo cafetero para ir con puntaje perfecto a la siguiente fase.

Thierry Henry avisó a Portugal para juego vs. Colombia del Mundial 2026: a esto le teme

Simulador se anticipó y dio el rival de Colombia en dieciseisavos del Mundial 2026 con un 48%

En caso de perder, iría de segundo a la próxima ronda y es posible que su ruta se complique al encontrar selecciones de nivel como Inglaterra o Croacia.

Hasta el momento, el grupo K tiene a Colombia como líder, con seis unidades; Portugal es segunda con cuatro tras un empate y una derrota.

“No se les olvide”

Cristiano Ronaldo lanzó temibles frases para Colombia antes del próximo partido. Con su ánimo alto después de haber marcado doblete a Uzbekistán, el astro avisó que su mal debut no marcaría el rendimiento total en la Copa del Mundo.

Mientras se retiraba de la cancha, lanzó un mensaje que mete cierto miedo a la Tricolor para el próximo partido: “Estoy de vuelta, estoy de vuelta”, expresó en dos ocasiones a la cámara.

Cristiano Ronaldo está motivado para enfrentar a Colombia tras su doblete a Uzbekistán. Foto: FIFA

Cristiano también concedió declaraciones para la prensa portuguesa. “Es para que no se les olvide”, dijo a los micrófonos de Sport TV.

“Estoy muy contento, pero lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza que teníamos. Recibimos muchos golpes durante la semana, sabíamos que iba a pasar, pero el equipo trabajó bien, mejoramos mucho. No hay mal que por bien no venga”, agregó Cristiano.