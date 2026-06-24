Lo que viene para la Selección Colombia en el Mundial 2026: Portugal, dieciseisavos y superar Brasil 2014

El tiquete a dieciseisavos de final ya está listo y lo celebra un país entero. Con el triunfo 1-0 de la Selección Colombia sobre RD Congo, el combinado Tricolor se asegura su avance a la ronda de 32 mejores en este Mundial 2026.

¡¡¡ASISTENCIA DE JUANFER QUINTERO, CÓRDOBA AGUANTA CON EL CUERPO Y GOL DE DANIEL MUÑOZ!!! Así llegó el 1-0 de Colombia contra RD Congo en México.



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Colombia vs. Portugal, próximo partido de la Tricolor en el Mundial 2026: fecha y hora para ver en vivo

Colombia arrasa en la tabla de posiciones del grupo K: pasó de RD Congo y ahora va por Portugal

Otra vez, el equipo de Néstor Lorenzo superó una durísima prueba, porque RD Congo plantó sus bloques y sacó a su portero, Lionel Mpasi, como gran figura. Sin embargo, los cafeteros pasaron el reto con creces.

¿Qué sigue para Colombia tras vencer a Congo? Portugal

Aunque Colombia ya tiene el tiquete de dieciseisavos asegurado, aún le falta el partido más atractivo del grupo K: Portugal. Cafeteros y lusos se verán cara a cara, este sábado 27 de junio, en el estadio Miami y a partir de las 6:30 p.m. (horario colombiano).

Desde que se sorteó la fase de grupos del Mundial, en diciembre de 2025, el partido Colombia vs. Portugal se convirtió en uno de los que más demanda de tiquetes tuvo, debido a la calidad de las nóminas: James vs. Bruno, Lucho vs. Cristiano, Diogo Costa vs. Camilo Vargas, y varios más.

Tanto el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, como el estratega de Portugal, Roberto Martínez, han cruzado declaraciones con elogios de primer nivel. Se espera un duelo histórico, con Miami como sede.

Luis Díaz y Cristiano Ronaldo. De fondo el Hard Rock Stadium, donde jugarán Colombia vs. Portugal el 27 de junio en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Colombia espera rival en dieciseisavos de final

El rival de la Selección Colombia, en la ronda de dieciseisavos de final, se conocerá hasta que termine el juego contra Portugal. Esto porque la tabla de posiciones del grupo K aún puede cambiar: o la Tricolor permanece en la cima, o los lusos le arrebatan el primer puesto con un triunfo.

Aún así, Lorenzo y su staff respiran. Pase lo que pase ante Portugal, aseguraron el cuarto partido del Mundial 2026, y el objetivo claro es seguir avanzando para lograr superar lo que ha hecho el equipo nacional históricamente.

Brasil 2024, la mejor participación cafetera en una Copa del Mundo

El recuerdo vive a pleno en la memoria de los colombianos. Para el Mundial 2014, el equipo que dirigía José Pékerman alcanzó los cuartos de final, y quedó eliminado ante el anfitrión, Brasil, en un compromiso que aún genera polémica.

James Rodríguez anotándole gol a Brasil en los cuartos de final del Mundial 2014. Foto: picture alliance via Getty Image

¿Ese es el techo de Colombia? Si el equipo nacional llega a semifinales en este Mundial 2026, superará automáticamente lo hecho en Brasil. Así, pase lo que pase, jugará los añorados ocho partidos, ya sea para disputar la gran final o pelear por el tercer puesto.

La ilusión está en el ambiente, y se percibe desde Colombia hasta México, Estados Unidos y Canadá. La fiebre amarilla se tomó Ciudad de México, Guadalajara, y ahora va por Miami para seguir emocionando con el himno nacional a todo pulmón.