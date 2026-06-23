¿Qué resultados dejan a Colombia líder absoluto del Grupo K del Mundial 2026? Presión para Portugal

La Selección Colombia clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026 de forma prematura luego de la victoria ante RD Congo en juego por la segunda fecha de la fase de grupos que se disputó en el estadio Akron de Guadalajara. El compromiso era decisivo para ratificar el buen momento del equipo y los jugadores sonríen tras el puntaje perfecto.

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Tras ganarle a Uzbekistán en el debut, Colombia necesitaba mejorar la imagen con otra victoria en Guadalajara y no falló tras un gol de Daniel Muñoz que le es suficiente para adjudicarse el traje de goleador del equipo en este torneo. Esta mínima diferencia le da tres puntos más para escalar en la tabla de posiciones y meterle presión a Portugal.

Luego de dos fechas disputadas, Colombia es líder parcial en el grupo K con seis puntos de seis posibles. Además de estar clasificada a la siguiente fase, le queda un partido para definir si finaliza esta ronda como primera de la zona de competencia o definitivamente Portugal le gana la posición.

La primera tarea ya está hecha y ahora toca buscar ser número 1 del grupo K y dejar atrás a Portugal. Es un duelo directo que también definirá qué camino tomarán portugueses y colombianos en los dieciseisavos de final. Presión total para Cristiano Ronaldo y sus compañeros.

Colombia vs. Portugal: ¿a quién le sirve el empate?

Como primera medida, la Selección Portugal saldrá con toda la presión posible, pues el empate no le sirve y está obligado a ganar. Es decir, el empate le funciona a la Tricolor para ser líder. Por consiguiente, la victoria colombiana dejaría con nueve puntos y una ventaja mucho más larga. En ese panorama, a Colombia le tocaría enfrentar al segundo del grupo L, que puede ser Croacia, Ghana o Inglaterra.

Por otra parte, si Colombia pierde, le cederá el liderato a Portugal y Colombia cerrará con apenas seis unidades. Bajo este panorama, le tocaría verse las caras con el primero del L, que pueden ser los rivales anteriormente mencionados.

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Sin duda, es un partido que todo el mundo espera. Las predicciones se cumplieron y ahora los dos definirán el primer lugar del grupo K, mientras que RD Congo espera ganarle a Uzbekistán para intentar cazar un mejor tercer lugar. Lorenzo ya trabaja en este partido en Miami, donde no tiene margen de error y será su verdadera gran prueba en esta Copa del Mundo.