Estando ya clasificados a dieciseisavos de final del Mundial 2026, la ilusión del aficionado de la Selección Colombia por saber cuál será el rival tras la fecha 3 con Portugal es total.

Hay cuatro posibles rivales para la Tricolor en la próxima instancia. La lista fue confirmada en las últimas horas y no saldrá de Ghana, Croacia, Senegal o Inglaterra.

Colombia vs. Croacia. Posible cruce en dieciseisavos de final Mundial 2026 Foto: AP

Dos de esos cuatro cruces posibles implicarían una dificultad máxima para los dirigidos por Néstor Lorenzo. En la previa de la Copa Mundo ante Croacia se perdió una amistoso de preparación. Por su parte, con Inglaterra hay una cuenta pendiente luego de la eliminación en Rusia 2018.

De ser alguno de los africanos tampoco las cosas serían sencillas. Los representantes de ese continente han crecido futbolísticamente, tanto así que han complicado en el Mundial en curso a potencias como España o Portugal.

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Simulador da rival de Colombia

En medio de toda la información que surge día a día sobre el Mundial 2026, en las últimas horas se pudo hallar un simulador generado por la BBC y otro por The Athletic, del diario The New York Times, que basados en los resultados que se van dando dan las probabilidades de que sea un rival u otro para Colombia.

El sistema del primer medio en mención apunta a que, hasta la fecha, el equipo contra el que le tocaría medirse al cuadro patrio en dieciseisavos es a Croacia.

Pantallazo a simulador del medio, The Athletic, que proyecta cuál será el rival de Colombia en dieciseisavos de final Foto: Captura al portal web de The Athletic

Dicha teoría es refutada mínimamente por The Athletic. Estos con porcentajes minuto a minuto señalan que los croatas están entre las posibilidades más altas, pero otro sería el rival del próximo partido de Colombia tras la fase de grupos.

Según estos, hay un 48 % de posibilidades que Ghana sea a quien enfrente la Tricolor. Con un 43 %, ponen a los de Luka Modric y compañía en la segunda casilla. Ya con chances más bajas aparecen Inglaterra (8 %) y Senegal (2 %).

El camino hacia la final

Si los dirigidos por el argentino Lorenzo desean aspirar a algo sumamente grande en el Mundial 2026, deberán salir adelante por su propios medios y resultados favorables. Eso los llevará a que el camino en las siguientes fases sea algo más “sencillo”.

Con gol de Daniel Muñoz, Colombia se mantuvo como líder del grupo K del Mundial 2026. Foto: Colprensa

Clasificar como primeros del grupo K les podría permitir encontrarse con contrincantes que, en el papel, le serían más accesibles. En este momento, el equipo cafetero es primero en su zona y justo esa casilla es la que definirá con Portugal el próximo 27 de junio.

En caso de ganar o empatar ante los lusos, los colombianos mantendrán la primera posición. Si llegan a perder con Portugal, serían desplazados al segundo lugar. Afortunadamente, no existe chance de eliminación para Colombia tras lograr seis de seis puntos y asegurar la clasificación.

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Portugal, en la mira

Luego de haberle ganado a RD Congo en Guadalajara, la Selección Colombia se mantuvo allí porqué ha sido su base de entrenamiento para el Mundial.

En las próximas horas hará el desplazamiento hacia Miami, Estados Unidos, ya que tiene previsto el partido frente a Portugal del próximo 27 de junio en Estados Unidos.