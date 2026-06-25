Juventus notificó plan con titular de Colombia en el Mundial 2026: decisión final del fichaje

Un titular de Selección Colombia está en la órbita de uno de los clubes más importantes de Italia.

Se trata de Jhon Jáner Lucumí, central que viene siendo monitoreado durante el Mundial 2026 con la Selección Colombia nada más, ni nada menos, que por Juventus.

Dicho interés no es nuevo; sin embargo, se había frustrado en mercados anteriores. Esta vez la dirigencia de los de Turín han decidido que van sí o sí por el defensor surgido en el Deportivo Cali.

Johan Mojica abraza a Jhon Janer Lucumí tras el partido de Colombia vs. Uzbekistán. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Justamente esa es la notificación que se conoció en las últimas horas gracias a Alfredo Pedullà, periodista italino que confirmó a través de una publicación: “Juve y Lucumí, una combinación perfecta. Primera opción y momento oportuno”.

Y es que es válido de resaltar que el interés inicial ya pasó a algo más formal. Según lo cuenta el comunicador en mención: “La Juve está presionando con fuerza, y el defensa colombiano está respondiendo de maravilla, tras su excelente actuación en el Mundial (algo que no debe subestimarse, ya que el acuerdo podría retrasarse)”, menciona.

Para la Vecchia Signora es prioridad firmar el acuerdo pronto. Conoce cuáles son las dificultades económicas, mismas que espera sortear sin incovenientes en las próximas semanas.

“La Juve quiere cerrar el trato cuanto antes y confía en llegar a un acuerdo con el Bologna respecto a la cláusula de rescisión de 28 millones de euros”, dicen sobre las cuestiones de dinero que rondan el trato.

Adicional a eso, Juve deberá buscarle un espacio en el plantel al colombiano. Ya tiene en la mira quién podría salir, pero en caso de no darse igual irían al frente por la contratación del defensor.

“Por supuesto, una salida sería necesaria (Gatti es uno de los posibles fichajes), pero la Juve quiere que el acuerdo se concrete de todos modos”, apuntan desde Europa.

En Premier League lo pretenden

Jhon Jáner es un prototipo de jugador que por su talla, fortaleza física, entre otros atributos, se hace muy llamativo para los equipos de la élite. En Inglaterra también lo han tentado, pero este pareciese haber elegido mantenerse en Italia.

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“Lucumí también tiene al Bournemouth (como explicó Luca Cilli), pero prefiere la Juve”, señala Pedullà.

“Sin duda, hay conversaciones importantes y una excelente sintonía, por lo que las negociaciones deben concretarse”, cierran dando muestras de que en breve Lucumí podría dar el salto a un grande italiano.

Su Mundial 2026

Haber tenido una campaña regular con Bologna le petmitió a Lucumí ganarse la chance de jugar el Mundial 2026 con la Tricolor e ir como uno de los cuatro centrales elegidos por Néstor Lorenzo.

Jhon Lucumí es titular junto a Dávinson Sánchez en la zaga de Colombia durante el Mundial 2026. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Haciendo dupla con Dávinson Sánchez, ambos se han mostrado sólidos evitando que Uzbekistán y RD Congo le hiciese daño a Colombia en los primeros dos partidos de la fase de grupos.

Su próximo reto será ante Portugal, contra la que se medirán el próximo sábado, 27 de junio. ‘Lucu’ tendrá que ser inteligente y evitar que le sea sacada una tarjeta amarilla. Ya recibió una y, en caso de ver otra, tendría una fecha de suspensión que lo haría perderse los dieciseisavos mundialistas.