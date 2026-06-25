¿Cuáles son los carros que menos gasolina consumen? Este es el listado de los modelos ahorradores

Varios de los carros tradicionales hacen uso de gasolina corriente como método de combustible, permitiéndoles movilizarse en varias zonas del país.

¿Cuáles son los colores más comunes en los carros? Un estudio revela la respuesta

De acuerdo a los datos más recientes por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el valor del galón de gasolina corriente en Colombia tiene un promedio de $ 15.848 en 13 de las principales ciudades de la Nación.

Esto significa que, para poder llenar el tanque de un carro, el costo de este puede estar por encima de los 600.000 pesos, siendo un valor demasiado costoso para los conductores del país.

Por ende, varios de los colombianos comienzan a buscar aquellas unidades tradicionales que estén diseñadas para consumir menos galones por kilómetro andado, reduciendo de esta manera los gastos sin tener que estar sacrificando la comodidad o rendimiento del carro.

Es por ello que en el país existen varios carros de bajo consumo de gasolina en el mercado que son de gran interés por parte de usuarios.

Los carros que menos gasolina consumen en Colombia

De acuerdo con Mercado Libre, existen cinco modelos de carros que son los más eficientes que pueden encontrar los conductores en el país, en cuanto al bajo consumo de gasolina.

Renault Kwid

El KWID será ahora producido en Colombia y para identificar su elaboración en el país se hará uso de un colibrí Foto: Renault Sofasa

El Renault Kwid es el modelo que tiene el mejor consumo de combustible en Colombia, al cual le permite alcanzar un promedio de 60 km por galón.

Esta unidad posee un motor de 1.0 litros con 66 caballos de fuerza, el cual es suficiente para realizar recorridos urbanos en el país.

Las unidades más asequibles que se pueden encontrar en el mercado automotor ofrecen precios desde los $ 30.000.000.

KIA Picanto

El Kia Picanto Ion R ocupó el puesto 7 en los más vendidos en 2022. Foto: Foto: Kia

Aparte de ser una de las unidades más vendidas en el país, también es una de las que ofrece más ahorro al combustible. Al tener un motor de 1.1 litros, el vehículo puede llegar a 65 km por galón si se encuentra en las condiciones ideales.

El precio de las versiones más viejas de este modelo se encuentra desde los $ 24.000.000.

Chevrolet Spark

Chevrolet Spark Foto: Getty Images

El Chevrolet Spark es un vehículo compacto, ágil y demasiado popular en el país, en donde ofrece un rendimiento aproximado de 55 km por galón, muy ideal para ser usado en las principales ciudades de Colombia.

Esta unidad tiene múltiples versiones, siendo las más reconocidas la Spark Life y Chevrolet Spark GT. La primera se encuentra en el mercado con un valor que comienza desde los $ 17.000.000, mientras que la segunda aparece desde los $ 24.000.000.

Renault Clio

Renault Clio Foto: Getty Images

A pesar de que ya no es más vendido en el país, el Renault Clio se mantiene como un referente de vehículos particulares que ofrecen un bajo consumo de gasolina.

De acuerdo al estilo de manejo que tenga el conductor, el coche puede alcanzar entre los 48 y 53 km por galón. El precio de la unidad puede ser encontrado desde los $ 20.000.000.

Nissan March

Nissan March Foto: Getty Images

Este vehículo es el único que supera los 70 km por galón en carretera, donde presenta una cifra de 74,3 km/gal si se encuentra en condiciones óptimas.

En situaciones donde el vehículo transite por ciudades, este número baja a un promedio de 53 km por galón. El motor del Nissan March tiene un motor japonés de pequeño cilindraje que responde bien en pendientes y sobrepasos moderados.

El valor de este es sumamente amplio, teniendo en cuenta el año y estado del carro.