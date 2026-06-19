¿Cuáles son los colores más comunes en los carros? Un estudio revela la respuesta

Un estudio realizado por la firma iSeeCars.com, especializada en el análisis del mercado automotor, indicó que los carros actuales son menos coloridos que hace 20 años. El informe se hizo con el objetivo de conocer los tonos preferidos de los propietarios de hoy en día.

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Para ello, la firma analizó los colores de más de 20 millones de carros usados de modelos 2004 a 2023 que fueron vendidos entre enero de 2023 y abril de 2024. Los expertos encontraron que solo el 20% de los vehículos actuales son distintos a blanco, negro, gris y plata en comparación al 40% reportado en 2004.

El color que más ha crecido en el mercado desde ese entonces es el gris, que aumentó un 81,9%, seguido del blanco con un crecimiento del 77,4%. El color que más perdió interés fue el dorado, con una caída del 96,8%.

El otro tono que dejó de ser adquirido en los últimos 22 años fue el morado, con una caída del 92,7%, el marrón con 86,5% y el beige con 85,3%. La firma encontró que la disminución se produjo a pesar de que esos colores siguen siendo ofrecidos en el mercado.

Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars, indicó que los colores llamativos han perdido terreno frente a los colores dominantes del momento: blanco, negro, gris y plata. En 2004, estos solo representaban el 60,3% del mercado y ahora han aumentado al 80%.

“Los coches de colores llamativos parecen estar en peligro de extinción. A pesar de la amplia gama de colores que ofrecen los fabricantes, hoy en día se venden muchos menos coches que no sean monocromáticos. Han perdido la mitad de su cuota de mercado en los últimos 20 años y podrían volverse aún más raros en los próximos 20”, afirmó Brauer.

El estudio encontró que la mayoría de carros son de colores grises, plateados, blancos o negros. Foto: Raúl Palacios El País

La escala de grises

La firma indicó que el crecimiento de los colores grises ha estado constante durante 20 años, excepto por un pequeño retroceso en 2012 y 2013. En 2004 había en promedio 7,1 colores disponibles para carros y en la actualidad hay 6,7.

“¿Desplazarán los tonos grises a todos los demás colores de automóviles en los próximos 20 años? La estabilización de la tendencia en los últimos años indica una posible tolerancia máxima del mercado para estos cuatro colores. Ya sea por la decisión de los concesionarios de ‘ir a lo seguro’ al pedir solo colores populares, o por el deseo de los consumidores de garantizar el máximo interés al vender o cambiar su vehículo”, agregó Brauer.

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El analista añadió que esta tendencia hace que muchos conductores sientan que en las carreteras hay cada vez menos variedad de colores. La única excepción encontrada en el estudio son los carros deportivos, donde solo hay escala de grises en el 62,4%.

Los colores más comunes en Estados Unidos son, en orden, blanco, negro, gris, plata, azul y rojo, con una clara preferencia por los tonos neutros frente a los más llamativos.