Los vehículos que más permanecen con su propietario original: estudio revela cuáles son

La firma especializada en análisis del mercado automotor, iSeeCars.com, reveló los resultados de un estudio que buscó determinar cuáles son los vehículos que más tiempo permanecen en manos de su propietario original.

El carro eléctrico y sustentable que se carga con el sol; así funciona su revolucionaria tecnología de bajo costo

La investigación analizó más de 660.000 carros modelo 1981-2005 vendidos en 2020 para analizar cuáles conservaron a sus propietarios originales por más de 15 años. El análisis encontró que 10 modelos estuvieron entre los más populares del listado.

Esos 10 vehículos que más tiempo han sido conservados, son de compañías japonesas. Del listado, 7 son de la marca Toyota, dos de Honda y uno de Subaru. En cuanto al tipo de automóvil, aparecieron seis SUV, dos camionetas pick ups, un hatchback y una minivan.

El analista ejecutivo de iSeeCars, Karl Brauer, aseguró que las marcas que hacen parte de la lista se destacan por su confiabilidad y por no requerir mantenimientos costosos.

“Los vehículos japoneses, especialmente Toyota y Honda, son conocidos por su fiabilidad y durabilidad, y atraen a consumidores prácticos que buscan vehículos que puedan mantenerse en circulación el mayor tiempo posible”, indicó Brauer.

La marca encontró que la mayoría de carros conservados por años por sus dueños eran japoneses. Foto: Getty Images

¿Cuáles son los modelos de la lista?

El carro que más es conservado por sus dueños según el estudio es el Toyota Prius, con un 13,7 de sus propietarios originales manteniéndolo por 15 años o más.

“Los propietarios de Prius que han mantenido sus vehículos en circulación durante al menos 15 años son pioneros en la adopción de la tecnología de vehículos híbridos, y es probable que estos consumidores con conciencia ecológica deseen conservar sus vehículos el mayor tiempo posible”, agregó Brauer.

Estos son los 10 carros que menos son vendidos por sus dueños:

Toyota Prius: 13,7 % de los vehículos con 15 años o más siguen en manos de su propietario original Toyota Highlander: 12,4 % Toyota Tacoma: 11,6 % Toyota Sienna: 11,5 % Toyota Tundra: 11,3 % Honda CR-V: 10,7 % Honda Pilot: 10,4 % Subaru Forester: 9,8 % Toyota 4Runner: 9,4 % Toyota Sequoia: 9,1 %

¿Cómo funciona la transmisión CVT de un carro? Todo lo que debe saber

El promedio general, de acuerdo a la firma, es que apenas el 6,1% de los vehículos duran más de 15 años con su propietario original. El estudio excluyó del análisis a los modelos con una muestra pequeña, a camionetas de trabajo pesado y a los modelos que ya no se fabricaban para 2020 o 2021.