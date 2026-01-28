Pensando en comprar carro eléctrico: 5 puntos clave para entender cuál es su mejor opción

El vehículo eléctrico en Colombia dejó de ser una tendencia emergente para consolidarse como una alternativa real de movilidad. Hoy forma parte de las conversaciones del día a día, se llevan a cabo análisis detallados de sus ventajas, se busca conocer experiencias y recomendaciones que soporten criterios de compra y las cifras explican el porqué.

Es clave identificar si tiene acceso fácil a la infraestructura de carga. Foto: Getty Images

Según el informe de la inteligencia de mercado de Inchcape Colombia, el país cerró 2025 con 19.196 vehículos 100 % eléctricos matriculados, más del doble que en 2024, año en el que se matricularon 9.034, evidenciando un crecimiento del 112,5 %. Además, diciembre dejó el mejor registro mensual con 3.161 unidades, un crecimiento del 65 % frente a diciembre del año anterior.

Este crecimiento ha elevado la conversación en torno a la movilidad eléctrica. Hoy, los consumidores ya no solo se preguntan si quieren un vehículo innovador que transforme la forma de moverse y están avanzando hacia decisiones de compra más informadas, en las que variables como costos, eficiencia, rendimiento y menores restricciones de uso son tenidas en cuenta.

Consejos para comprar un carro eléctrico

Analice sus hábitos de movilidad

Antes de tomar una decisión, es fundamental comprender cómo se integra el vehículo a su día a día. Identifique cuántos kilómetros recorre en una jornada habitual, si sus trayectos son principalmente urbanos o incluyen trasladarse fuera de la ciudad y con qué frecuencia conduce por carretera.

Esta información le permitirá elegir con mayor precisión la autonomía, el sistema de carga y el modelo que mejor se ajuste a su estilo de vida y necesidades de movilidad.

Asegure su plan de carga (casa, trabajo y puntos cercanos)

La experiencia de un vehículo eléctrico comienza con la facilidad de carga. Verifique si cuenta con las condiciones para cargar en casa, lo cual incluye disponibilidad de parqueadero, capacidad de la red eléctrica y permisos necesarios, o si, por el contrario, tiene acceso a puntos de carga en su lugar de trabajo o cargadores en puntos públicos y estaciones.

De acuerdo con la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), su último informe Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2025, muestra que en Colombia existen cerca de 300 puntos de carga, concentrados en su mayoría en las grandes ciudades y en los principales corredores viales, lo que facilita la planificación y la adopción progresiva de esta tecnología.

La norma señala que en Colombia las estaciones de carga deben incluir un cargador tipo 2. Foto: 123RF

Verifique el tipo de conector del vehículo y su compatibilidad con la infraestructura pública de carga.

Si bien Colombia es el primer país de Latinoamérica en regular la interoperabilidad de su red eléctrica de carga para vehículos eléctricos e híbridos, el cambio es progresivo y aún presenta desafíos.

La Resolución 40559, emitida por el Ministerio de Minas y Energía el 21 de noviembre de 2025, define lineamientos técnicos y regulatorios que establecen que todo prestador de servicio de carga u operador de punto de carga debe contar con al menos un conector tipo 2.

En el caso de smart, una de las compañías recién llegadas al país, estos vehículos cuentan con cargadores de ese tipo, lo cual facilita la carga rápida y se alinea con el modelo europeo que está siendo implementado en el país.

Evalúe la autonomía como un rango de uso, no como una cifra aislada

Es clave entender cómo se comporta la autonomía en condiciones reales de conducción. Consulte el desempeño del vehículo en escenarios similares a su día a día: tráfico, vías por las que transita, velocidad a la que conduce, uso de aire acondicionado y si lleva peso extra como equipaje o pasajeros.

Costo total más eficiente

Más allá del precio de adquisición, los vehículos eléctricos destacan por un costo total de consumo más competitivo. El gasto en energía suele ser significativamente menor frente al combustible tradicional, los requerimientos de mantenimiento son más reducidos al contar con menos componentes mecánicos, y las garantías extendidas de batería brindan mayor tranquilidad al usuario.

El mantenimiento de un carro eléctrico resulta ser más económico que el de uno que tenga un motor a combustión. Foto: Universal Images Group via Getty

Al considerar estos factores junto con el kilometraje real y el acompañamiento que brindan los servicios de posventa, el vehículo eléctrico se consolida como una opción eficiente, no solo desde lo económico, sino también desde la experiencia de uso, la previsibilidad de costos y la sostenibilidad a largo plazo.

“Lo que estamos viendo es un cambio estructural: el mercado de vehículos 100% eléctricos en Colombia viene creciendo y cada vez más personas están dando el salto por convicción”, afirmó Marcel Dereix, brand manager de Inchcape smart Colombia.