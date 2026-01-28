Vehículos

CEO de Ford aclara que pasará con la línea de carros eléctricos de la compañía: “No estamos retrocediendo”

Jim Farley, que ha reconocido el avance de al industria china, aseguró que la compañía norteamericana ha acomodado sus planes hacia la electrificación.

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de enero de 2026, 4:44 p. m.
Ford acelerará sus planes para la producción de vehículos eléctricos y de rango extendido
El mercado de los carros eléctricos sigue en aumento y una de las marcas que ha venido acomodando su estrategia global para mantener su prestigio es Ford, firma norteamericana que ha apostado por varios caminos para acoplarse a las necesidades de los diferentes mercados donde está presente.

Si bien, en Estados Unidos es la marca más vendida, su presente en otros mercados sufre de altibajos, pues la electrificación ha comenzado a ser protagonista y la oferta de la firma del óvalo no es suficiente, entendiendo que en otras latitudes los autos de grandes dimensiones, característicos de la marca, no son tan populares.

Al respecto, el CEO de Ford, Jim Farley, ha vuelto a poner sobre la mesa el desarrollo de productos 100 % eléctricos que le permitan cautivar a los usuarios que parecen fijarse cada vez más en las propuestas de origen chino.

Farley aseguró que Ford no dejará de lado sus planes de electrificación y que, por el contrario, lo que han hecho desde la compañía es incrementar sus esfuerzos para lograr un portafolio mucho más robusto en ese sentido.

“No estamos retrocediendo en materia de vehículos eléctricos. De hecho, estamos acelerando la cantidad de vehículos eléctricos que lanzamos al mercado”, dijo el CEO de Ford.

Ford acelerará la producción de vehículos eléctricos en los próximos años. Foto: Bloomberg via Getty Images

Si bien, los planes de la compañía del óvalo azul han sufrido algunas modificaciones, el alto ejecutivo indicó que, pese a ello, Ford podrá contar con una cantidad deseada de vehículos eléctricos, aunque un poco menor a la trazada en los planes iniciales.

Estos cambios ya habían sido anunciados en diciembre pasado cuando la compañía indicó que cerca de 19.500 millones de dólares habían sido reasignadas a proyectos y activos de electrificación. De igual forma, el ajuste también fue motivado por las escasas ventas de algunos modelos eléctricos, los altos costos y cambios regulatorios que afectaron los planes iniciales.

Según estos cambios, los planes de la marca ahora pueden apuntar hacia un desarrollo más enfocado en vehículos híbridos y eléctricos de autonomía extendida, mirada que ha llevado a Ford a esperar que en 2030 el 50 % de sus ventas dependa de estas tecnologías, frente al 17 % que representó en 2025.

Para esto, Ford ha decidido concentrar la producción de sus vehículos eléctricos para Norteamérica en su Universal EV Plataform, lo que le permitirá apuntarle al desarrollo de carros mucho más pequeños y eficientes; luego, se lanzará con una pick-up mediana enchufable que será fabricada en su planta de Louisville.

Cambios para al F-150

Se ha conocido que Ford espera darle una actualización calve a uno de sus modelos más icónicos como la Ford F-150, la cual podría integrar, en una próxima generación, una versión de rango extendido, vehículo que sería producido en la plana de Rouge en Michigan.

Con este plan sobre la mesa, Ford buscará apalancarlo en dos pilares que son el bajar los costos y en el adaptar cada mecánica a “su ciclo de uso”; de igual forma, explicó que aunque esos movimientos son necesarios, la verdadera “aceleración” de la marca estará destinada a la producción de vehículos híbridos y EREV, enfocándose a crear una línea de eléctricos con precios muy competitivos.

