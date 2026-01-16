Ford y BYD planean alianza que llevó al gobierno de Estados Unidos a irse contra la fabricante china: “Depredador de precios”

El asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, en materia de Comercio, Peter Navarro, ha criticado que Ford esté en conversaciones con la china BYD para comprarle baterías para fabricar algunos de sus modelos híbridos fuera de Estados Unidos.

La compañía es una de las principales productoras de vehículos en Estados Unidos. Foto: Getty Images

Según fuentes familiarizadas con el asunto, consultadas por el diario estadounidense Wall Street Journal, las negociaciones están todavía en curso y no hay ninguna garantía de que se vaya a llegar a un acuerdo.

Este posible pacto se daría en un contexto en el que la demanda de vehículos eléctricos ha caído notablemente en Estados Unidos y en el que la compañía china está demostrando su potencial para fabricar más vehículos electrificados.

Navarro ha criticado que BYD es una “depredadora de precios” y su objetivo es controlar la producción mundial de vehículos eléctricos. “¿Ya se olvidó Ford de la extorsión de las tierras raras? BYD es un niño depredador de precios”, ha sostenido el asesor.

Además, ha lamentado que esta decisión de Ford permitiría que un competidor chino como BYD refuerce su cadena de suministro, haciendo más vulnerable la de Estados Unidos. “¿Qué podría salir mal?”, ha preguntado el responsable de Comercio, que cree que con este acuerdo Tesla quedaría por debajo.

Esta alianza va en línea con otras que está llevando a cabo Ford en los últimos meses, como la firmada con Renault el pasado diciembre para impulsar la oferta de vehículos eléctricos en Europa. Uno de los elementos clave de esta alianza es un acuerdo de colaboración para el desarrollo de dos vehículos eléctricos distintos de la marca Ford.

Ford ha acordado poner en marcha una serie de acciones para impulsar un crecimiento “rentable” y satisfacer las necesidades de sus clientes, lo que pasa por redefinir su estrategia de producción de vehículos electrificados en todos sus mercados y en los distintos segmentos en los que opera, con el fin de lograr una mayor rentabilidad de cara a 2027.

Según la prensa estadounidense, BYD suministraría baterías para los vehículos Ford producidos fuera del país. Foto: BYD / API

Ford presentó en Detroit la nueva Ranger Tremor

La aliazna con BYD no es la única noticia que tiene Ford como protagonista por estos días, pues en el marco del Salón de Detroit la compañía del óvalo azul anunció la llegada de un nuevo modelo a la familia de pick-ups medianas: la Ranger Tremor.

Según indicó la compañía, esta versión será producida en la fábrica de Pacheco, en Argentina, a finales de 2026 y con esta decisión se busca abastecer los mercados de Sudamérica y se suma a las otras dos novedades ya confirmadas para los próximos meses, la Ranger Cabina Simple y la Híbrida Enchufable.

La familia de pick-ups Ford Tremor es conocida por ofrecer capacidad off-road técnica superior sin renunciar a la maniobrabilidad y el confort en la ciudad.

Entre otros elementos, se diferencia por su mayor despeje del suelo, suspensión y amortiguadores especiales, ángulos de entrada y salida ampliados, neumáticos todoterreno, bloqueo de diferencial y protectores inferiores. La Ranger Tremor también tendrá elementos de diseño exclusivos, alineados con su vocación aventurera y deportiva.

La Ranger Tremor también tendrá como diferencial un nuevo motor, el 2.3 GTDi EcoBoost, que al igual que el propulsor de la Ranger Híbrida Enchufable está siendo desarrollado por el equipo de ingeniería de la región exclusivamente para el mercado sudamericano.

La nueva Ford Ranger Tremor será producida en la planta de pacheco, en Argentina. Llegará a Colombia en 2027. Foto: Ford / API

Este desempeño responde, entre otros factores, a una amplia oferta que cubre tres tipos de motorización disponibles en el mercado (gasolina, diésel y completamente híbrida) y a su presencia en los segmentos mini, mid-size y full-size.

La llegada de la Ranger Tremor forma parte del plan de transformación total de Planta de Pacheco, que acumula una inversión total de $870 millones de dólares y que incluye otras novedades como la ya lanzada Ranger XLT V6, y las anunciadas Ranger Cabina Simple y Ranger Híbrida Enchufable.