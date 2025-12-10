Ford y Renault Group anunciaron una histórica asociación estratégica destinada a ampliar la oferta de vehículos eléctricos de la marca estadounidense a los clientes europeos, mejorando significativamente la competitividad de ambas empresas en el panorama automotriz en rápida evolución en Europa.

Ford buscará impulsar la producción de carros eléctricos en Europa. | Foto: Getty Images

Un pilar de esta colaboración es un acuerdo de asociación para el desarrollo de dos vehículos eléctricos diferentes con la marca Ford.

Los nuevos modelos se basarán en la plataforma Ampere, aprovechando los sólidos activos de vehículos eléctricos y la competitividad de Renault Group, y serán producidos por la firma gala en el norte de Francia, lo que ilustra las capacidades de fabricación de última generación de ElectriCity de Ampere.

Diseñados por Ford, desarrollados con Renault Group, los dos autos contarán con una dinámica de conducción distintiva, un auténtico ADN de la marca del óvalo azul y una experiencia de usuario intuitiva. Marcan el primer paso en una nueva y completa ofensiva de productos para Ford en Europa. Se espera que el primero de los dos vehículos llegue a los concesionarios a principios de 2028.

Además de colaborar en vehículos eléctricos, Ford y Renault Group también han firmado una Carta de Intenciones (LOI) para una colaboración en vehículos comerciales ligeros en Europa.

Además de vehículos de pasajeros, también se concentrarán en el desarrollo de vehículos comerciales. | Foto: Renault

Bajo esta LOI, los socios explorarán la oportunidad de desarrollar y fabricar conjuntamente vehículos comerciales ligeros (LCV) con las marcas Ford y Renault.

“Renault Group se enorgullece de anunciar una nueva cooperación estratégica con Ford, un fabricante de automóviles icónico. Esta asociación muestra la fuerza de nuestro conocimiento y competitividad en Europa. A largo plazo, combinar nuestras fortalezas con Ford nos hará más innovadores y más rápidos en un mercado automotriz Europeo que cambia rápidamente”“, dijo François Provost, CEO de Renault Group.

Por su parte, Jim Farley, presidente y CEO de Ford Motor Company, señalo que “la asociación estratégica con Renault Group marca un paso importante para Ford y apoya nuestra estrategia de construir un negocio altamente eficiente y preparado para el futuro en Europa. Combinaremos la escala industrial y los activos de vehículos eléctricos de Renault Group con el diseño icónico y la dinámica de conducción de Ford para crear vehículos divertidos, capaces y distintivamente Ford en espíritu”.

Las empresas aprovecharán las probadas capacidades y la competitividad de la plataforma Ampere de Renault Group, el ecosistema de fabricación de vehículos eléctricos y las capacidades industriales en el norte de Francia (ElectriCity) para producir dos vehículos de pasajeros eléctricos completamente nuevos con la marca Ford.

Al unir su experiencia como fabricantes clave en Europa en innovación, diseño, software y prestación de servicios, Ford y Renault Group buscarán abordar los desafíos de la industria y servir mejor a los clientes en los segmentos de vehículos particulares y comerciales.

Renault aportará su infraestructura y su plataforma Ampere para el desarrollo de los dos nuevos vehículos de Ford. | Foto: Renault