Los nuevos comportamientos que tendrán los vehículos gracias a la inteligencia artificial: ojo con los fumadores

La seguridad vial sigue siendo una de las prioridades tanto de los diferentes gobiernos a nivel global, cómo de los fabricantes de autos.

Las distracciones al volante son una de las principales causas de accidentes en el mundo. | Foto: Getty Images

Justamente, estos últimos vienen incorporando actualizaciones y ayudas tecnológicas para intentar contener y prevenir la alta accidentalidad en las vías, teniendo en cuenta que los autos son cada vez más veloces, pero a su vez, más seguros.

A nivel mundial, las muertes por accidentes de tráfico siguen siendo elevadas y la fatiga, la distracción y las salidas de la vía siguen cobrando vidas que se pueden prevenir.

Esta crisis ejerce una presión creciente sobre los reguladores, las aseguradoras y los constructores para que actúen al respecto.

En medio de estos avances, la inteligencia artificial ha comenzado a jugar un papel mucho más protagónico en los vehículos, siendo clave para la puesta en marcha de ayudas que permitan detectar riesgos en tiempo real e intervenir antes de que los comportamientos peligrosos escalen a colisiones, protegiendo a los conductores y a las comunidades.

Se estima que, desde 2023, la IA Dashcam de Motive ha ayudado a prevenir más de 170,000 accidentes y salvado 1,500 vidas, razón por la que sus nuevos anuncios han sido bien recibidos en el mundo automotriz.

“La crisis de seguridad vial ha estado escalando durante años, y exige una nueva tecnología que evolucione con la misma rapidez”, dijo Hemant Banavar, director de producto en Motive.

La fatiga y somnolencia son causas frecuentes e accidentes en la vía. | Foto: Getty Images

“Estamos implementando modelos de IA avanzados a un ritmo acelerado para ayudar a revelar señales tempranas y confiables de peligro antes de que se vuelvan catastróficas. Con nuevas funciones como la detección de desvío repetido de carril, la detección de fumar, y la detección de estacionamiento de frente, los comportamientos que antes pasaban desapercibidos ahora se pueden detectar en tiempo real para que los operadores y gerentes puedan abordar los riesgos y prevenir colisiones”.

Nuevos desarrollos de la IA para la conducción

Detección de desvío de carril

El desvío de carril está presente en un 79 % de las colisiones asociadas con la fatiga. Disponible con todas las IA Dashcams, esta nueva función está diseñada para identificar el desvío repetido de carril y enviar alertas en tiempo real a los pilotos y a los responsables de flotas.

Al señalar tres o más desvíos en un plazo de cinco minutos a velocidades superiores a 80 kilómetros por hora y compilarlos en una sola línea de tiempo de evento de seguridad clara, esta nueva función brinda a los supervisores una vista holística del comportamiento riesgoso repetido en un periodo corto, lo que puede facilitar la comprensión de los patrones de conducción, la capacitación rápida de los operadores, y la prevención de colisiones relacionadas con la fatiga y la distracción.

Detección de fumar impulsada por IA

Los estudios muestran que las tasas más altas de fumar se correlacionan con un aumento de las muertes en vehículos, ya que el acto de encender, sostener y desechar un cigarrillo hace que las manos del operador se separen del volante y sus ojos enfoquen a un lugar diferente a la carretera durante un promedio de 12 segundos.

Fumar puede ser especialmente peligroso en el transporte de materiales peligrosos, ya que aumenta drásticamente el riesgo de colisiones, incendios y otros incidentes.

Las nuevas asistencias permiten identificar cuando un conductor enciende un cigarrillo. | Foto: Getty Images

Con este nuevo avance, se podrá detectar automáticamente cuando un cigarrillo está en la mano o boca de un conductor durante más de cinco segundos, mientras el vehículo se mueve a cinco millas por hora o más, y envía alertas inmediatas dentro de la cabina para desalentar el fumar. También se envían alertas a los supervisores de seguridad para un seguimiento oportuno.

Detección de estacionamiento de frente

El estacionamiento de frente es una causa frecuente de colisiones a baja velocidad. Casi el 9 % de las muertes de peatones en estacionamientos ocurren durante incidentes de reversa de vehículos.

Esta nueva función está diseñada para detectar cuando un vehículo busca la salida, en reversa, luego de estacionar de frente, lo que puede ayudar a las organizaciones a aplicar prácticas de estacionamiento más seguras y reducir colisiones.