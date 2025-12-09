Suscribirse

Se viene ajuste para algunos vehículos en Bogotá: tendrían que instalar dispositivo obligatorio para poder circular por la capital

La Alcaldía de Bogotá trabaja en una medida que permitirá un mayor control por parte de las autoridades.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

9 de diciembre de 2025, 1:40 p. m.
La Alcaldía de Bogotá prepara una medida para mejorar la seguridad y tener un mayor control sobre los vehículos que circulan por la capital.
La Alcaldía de Bogotá prepara una medida para mejorar la seguridad y tener un mayor control sobre los vehículos que circulan por la capital.

La implementación de un nuevo sistema de identificación para algunos vehículos está siendo impulsada por la Secretaría de Movilidad, esto, con el fin de permitirle a las autoridades un mayor control en las vías de la capital.

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.
La medida permitirá a las autoridades y ciudadanía ejercer un mayor control sobre estos vehículos.

Se trata de la instalación de un código QR para los vehículos de transporte asistencial terrestre de baja y mediana complejidad, los cuales operan como ambulancias tipo TAB y TAM dentro del sistema de emergencias que opera en la capital.

El proyecto está diseñado para que cualquier ciudadano, a través del escaneo del código QR puedan comprobar la legalidad del vehículo, el servicio que está prestando y tener clara la trazabilidad del transporte asistencial, el cual, en ocasiones, ha sido utilizada de forma fraudulenta para cometer delitos o saltarse restricciones a la movilidad.

De esta forma, el Distrito tendría una nueva herramienta para el control de estos vehículos; así mismo, la puesta en marcha de esta nuevo sistema de identificación, también tendrá efecto sobre el control en la vía de este tipo de transporte.

Uso fraudulento de ambulancias

El uso fraudulento de ambulancias es un fenómeno que las autoridades han identificado y que, lamentablemente, afectan, no solo la movilidad en la capital, sino la seguridad.

Según cifras oficiales entregadas por la Secretaría de Salud, en el último años se han identificado 120 usos indebidos de este tipo de vehículos, los cuales han sido identificados transportando estupefacientes, movilizando personas para evitar la congestión, prestando servicios de transporte para evadir medidas como el pico y placa y como medida evasora de controles por parte de las autoridades de tránsito.

Los vecinos denunciaron que los andenes también se veían invadidos.
La idea es que las autoridades puedan verificar la legalidad del vehículo y del servicio que está prestando.

De igual forma, se pretende que con esta medida, la red de emergencia tenga un alivio y los tiempos de respuesta se deduzcan hasta en un 25 %, debido a que solo los vehículos habilitados podrán circular y atender las emergencias.

Cabe señalar que la demanda de vehículos TAB y TAM en Bogotá se incrementó en un 35 % entre el 2020 y el 2025, según señaló el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), situación que se vuelve más crítica si se contabiliza el número de estas unidades que transportan pacientes de municipios o ciudades aledañas a la capital.

El proyecto es claro en señalar e identificar tres problemáticas que llevaron a impulsar la instalación de un código QR en este tipo de automotores:

EE.UU.
Las autoridades registran 127 casos anuales de uso fraudulento de ambulancias para actividades ilícitas.
  • 127 casos anuales de uso fraudulento de ambulancias para actividades ilícitas, entre ellas tráfico de estupefacientes y evasión de controles.
  • 42 % de retrasos en atenciones primarias debido a dificultades para verificar la legalidad de los vehículos.
  • 15 % de ambulancias operando sin habilitación vigente en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

Cómo se trata de un proyecto, las ciudadanía podrá participar y realizar observaciones hasta este miércoles 10 de diciembre a las 11:59 p. m., lo cual permitirá a las autoridades distritales realizar ajustes o tomar correcciones de cara a lo que será la medida definitiva que tendrá que ser firmada por el alcalde Galán para que quede firme de forma oficial.

