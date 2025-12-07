Los 20 carros eléctricos más vendidos en noviembre y en lo que va de 2025 en Colombia: ¿qué pasó con Tesla?

En noviembre del 2025, la venta de vehículos eléctricos creció un 28,7 % con 2.034 unidades vendidas respecto al mismo mes del 2024, lo cual representa el 8,5 % del total de las unidades matriculadas en el mes 11 del año.

La venta de carros eléctricos en Colombia representó, con corte a noviembre, 8,5 % del total de las ventas. | Foto: 123RF

En este segmento, los SUV, automóviles y pick ups fueron los más vendidos, dejando ver cómo los automóviles, aunque tienen una gran demanda, están siendo desplazados por este tipo de ofertas que permiten a los consumidores prestaciones enfocadas en necesidades familiares.

Las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos eléctricos en noviembre de 2025 fueron Armenia, con un aumento del 700 %; Manizales, con un 320 %; y Barranquilla, con un 219 %.

En el consolidado, y de acuerdo con la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y noviembre de 2025 se matricularon 16.490 vehículos eléctricos nuevos, registrando un incremento del mercado del 127,7 % respecto al mismo periodo del año 2024.

Las marcas de carros eléctricos más vendidas en noviembre

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en noviembre fueron Byd, Chery, Chevrolet, Volvo y Kia, con participaciones de mercado en el orden de 45,2 %, 13,4 %, 6,4 %, 5,9 % y 3,8 %, representando el 74,8 % del total de vehículos eléctricos matriculados en el penúltimo mes del año.

BYD: 919. CHERY: 273. CHEVROLET: 131. VOLVO: 121. KIA: 77. JAC: 74. GAC: 68. RENAULT: 50. FAW: 42. MG: 35. BMW: 24. TESLA: 18. MERCEDES BENZ: 17. ZEEKR: 16. MINI: 15. GREAT WALL: 15. AUDI: 15. CHANGAN: 13. SMART: 12. TG: 12.

Las marcas de carros eléctricos más vendidas en lo que va de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y noviembre fueron Byd, Kia, Volvo, Chery y Chevrolet, con participaciones de mercado en el orden 52,7 %, 6,9 %, 5,9 %, 5,2 % y 3,9 %, representando el 74,5 % del total de vehículos eléctricos matriculados en lo que va corrido del año 2025.

En solo tres meses, BYD logró fabricar un millón de vehículos. | Foto: Getty Images

BYD: 8.685. KIA: 1.131. VOLVO: 980. CHERY: 850. CHEVROLET: 640. BMW: 416. FAW: 396. JAC: 377. RENAULT: 333. MG: 275. ZEEKR: 231. GAC: 217. MINI: 211. DONGFENG: 170. CHANGAN: 168. MERCEDES BENZ: 140. JMC: 120. AUDI: 118. GREAT WALL: 98.

Los carros eléctricos más vendidos en noviembre

En el mes de noviembre, los modelos eléctricos más vendidos fueron la Byd Yuan Up, con el 24,5 %; la Chery Icar, con el 12,5 %; el Byd Seagull, con el 8,2 %; la Byd Yuan Plus, con el 5,1 %; y Volvo Ex30, con el 5,0 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 36,3 % del total de vehículos eléctricos matriculados en el penúltimo mes del año.

BYD YUAN UP: 499. CHERY ICAR: 254. BYD SEAGULL: 166. BYD YUAN PLUS: 104. VOLVO EX30: 102. BYD SEALION: 74. CHEVROLET SPARK: 72. BYD SONG PLUS: 60. KIA EV5: 55. JAC HFC: 52. RENAULT KWID: 48. CHEVROLET CAPTIVA: 46. GAC AION: 44. FAW BESTUNE: 35. MG 4: 32. BMW IX: 22. CHERY EQ7: 19. KIA EV3: 19. JAC E10X-HFC: 17. GAC HYPTEC: 16.

Los carros eléctricos más vendidos en lo que va de 2025

Entre enero y noviembre, los carros eléctricos más vendidos son Byd Yuan Up, con el 26,7%; Byd Seagull, con el 14,7 %; Kia Ev5, con el 5,0 %; Byd Yuan Plus, con el 4,9 %; y Volvo Ex30, con el 4,7% del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 38,3 % del total de vehículos eléctricos matriculados en lo que va corrido del año 2025.

Los carros eléctricos siguen aumentando us participación en el mercado colombiano. | Foto: Getty Images