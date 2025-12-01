Los 20 carros más vendidos en noviembre de 2025 y en lo que va del año: sorpresa por Tesla y resultados del ‘Salón del Automóvil’

En noviembre de 2025, el sector automotor alcanzó 23.791 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 9 % frente al mismo mes de 2024, consolidando la tendencia de recuperación y expansión que ha venido mostrando el mercado.

Aunque hubo una nueva edición del Salón del Automóvil, noviembre no pudo superar a octubre como el mejor mes del año para el sector. | Foto: 123RF

En este periodo, el registro de vehículos eléctricos creció un 28,7 % con 2.034 unidades respecto a noviembre de 2024, mientras que para el caso de los vehículos híbridos el crecimiento fue de un 29,5 % con 6.264 unidades.

Cabe destacar que Tesla, que anunció su llegada el 20 de noviembre, aún no aparece en el listado, algo que no deja de sorprender, debido al gran movimiento que produjo su lanzamiento, el cual se realizó de forma paralela al Salón del Automóvil, evento cuyos pedidos se espera que se capitalicen en el último mes del año.

De igual forma, los segmentos que presentaron un crecimiento destacado durante el mes 11 del año fueron el de las camionetas, con un incremento del 53 %, seguido por los comerciales de carga y los automóviles, con aumentos del 21,3 % y 12,3 %, respectivamente, en comparación con noviembre del año anterior.

Así mismo, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Sincelejo, con un aumento del 73,2 %; seguida por Villavicencio, con un 63,7 %; y Manizales, con un 57,5 %. También se destacaron Montería y Armenia, con crecimientos del 56 % y 46%, respectivamente.

El informe, elaborado por Fenalco y la Andi, gremios representantes del sector automotor en el país, señala que el acumulado entre enero y noviembre del 2025 es de 224.070 vehículos nuevos, presentando un crecimiento acumulado del 27,6 % respecto al mismo periodo del 2024.

Las 20 marcas que más vendieron carros en noviembre de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de noviembre fueron: Renault, Kia, Chevrolet, Mazda y Suzuki, con participaciones de mercado en el orden de 15,1 %, 14,9 %, 8,6 %, 8,3 % y 5,7 %, respectivamente, representando el 52,6 % del total de vehículos matriculados.

RENAULT: 3.586 KIA: 3.547 CHEVROLET: 2.049 MAZDA: 1.982 SUZUKI: 1.350 NISSAN: 1.338 TOYOTA: 1.213 HYUNDAI: 1.193 VOLKSWAGEN: 1.013 BYD: 994 FOTON: 662 FORD: 625 CHERY: 350 CITROEN: 320 JAC: 289 MERCEDES BENZ: 283 BMW: 251 JMC: 202 PEUGEOT: 196 HONDA: 180

Las 20 marcas que más han vendido carros en 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y noviembre fueron: Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet, con participaciones de mercado en el orden de 13,5 %, 13,3 %, 9,8 %, 8,5 % y 8,4 %, representando el 53,6 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.

KIA: 30.150 RENAULT: 29.879 TOYOTA: 22.045 MAZDA: 19.100 CHEVROLET: 18.857 SUZUKI: 12.244 NISSAN: 12.078 HYUNDAI: 10.386 VOLKSWAGEN: 9.370 BYD: 9.070 FORD: 6.404 FOTON: 6.093 MERCEDES BENZ: 2.946 JAC: 2.471 BMW: 2.287 CITROEN: 2.278 JMC: 2.119 SUBARU: 1.828 PEUGEOT: 1.740 CHERY: 1.648

Los carros eléctricos incrementaron sus matrículas frente al mismo periodo del año anterior. | Foto: 123RF

Los carros más vendidos en noviembre de 2025

En el mes de noviembre, las participaciones por línea fueron: Kia K3, con el 4,6 %; Mazda CX-30, con el 3,9 %; Renault Duster, con el 3,7 %; Kia Picanto, con el 3,6 %; y Chevrolet Onix, con el 3,4 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 19,3 % del total matriculado en el penúltimo mes del año.

KIA K3: 1.095 MAZDA CX-30: 933 RENAULT DUSTER: 885 KIA PICANTO: 857 CHEVROLET ONIX: 820 FOTON BJ: 662 MAZDA 2: 573 RENAULT LOGAN: 528 BYD YUAN UP: 499 RENAULT ARKANA: 443 SUZUKI SWIFT: 442 HYUNDAI KONA: 421 RENAULT KARDIAN: 408 HYUNDAI TUCSON: 400 NISSAN KICKS: 395 NISSAN FRONTIER: 390 RENAULT KWID: 374 KIA SONET: 336 RENAULT STEPWAY: 335 TOYOTA HILUX: 308

Los carros más vendidos en lo que va de 2025

Entre enero y noviembre, las participaciones por línea fueron: Kia K3, con el 3,9 %; Renault Duster, con el 3,5 %; Mazda Cx-30, con el 3,5 %; Toyota Corolla Cross, con el 3,2 %; y Kia Picanto, con el 2,9 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 17 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.

Se espera que 2025 cierra con una cifra cercana a las 250.000 unidades vendidas. | Foto: Getty Images/Westend61