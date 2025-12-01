Vehículos
Los 20 carros más vendidos en noviembre de 2025 y en lo que va del año: sorpresa por Tesla y resultados del ‘Salón del Automóvil’
Aunque noviembre registró una buena cantidad de matrículas, no logró superar a octubre, periodo con mejores resultados en lo que va del año.
Siga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover
En noviembre de 2025, el sector automotor alcanzó 23.791 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 9 % frente al mismo mes de 2024, consolidando la tendencia de recuperación y expansión que ha venido mostrando el mercado.
En este periodo, el registro de vehículos eléctricos creció un 28,7 % con 2.034 unidades respecto a noviembre de 2024, mientras que para el caso de los vehículos híbridos el crecimiento fue de un 29,5 % con 6.264 unidades.
Cabe destacar que Tesla, que anunció su llegada el 20 de noviembre, aún no aparece en el listado, algo que no deja de sorprender, debido al gran movimiento que produjo su lanzamiento, el cual se realizó de forma paralela al Salón del Automóvil, evento cuyos pedidos se espera que se capitalicen en el último mes del año.
De igual forma, los segmentos que presentaron un crecimiento destacado durante el mes 11 del año fueron el de las camionetas, con un incremento del 53 %, seguido por los comerciales de carga y los automóviles, con aumentos del 21,3 % y 12,3 %, respectivamente, en comparación con noviembre del año anterior.
Así mismo, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Sincelejo, con un aumento del 73,2 %; seguida por Villavicencio, con un 63,7 %; y Manizales, con un 57,5 %. También se destacaron Montería y Armenia, con crecimientos del 56 % y 46%, respectivamente.
El informe, elaborado por Fenalco y la Andi, gremios representantes del sector automotor en el país, señala que el acumulado entre enero y noviembre del 2025 es de 224.070 vehículos nuevos, presentando un crecimiento acumulado del 27,6 % respecto al mismo periodo del 2024.
Las 20 marcas que más vendieron carros en noviembre de 2025
Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de noviembre fueron: Renault, Kia, Chevrolet, Mazda y Suzuki, con participaciones de mercado en el orden de 15,1 %, 14,9 %, 8,6 %, 8,3 % y 5,7 %, respectivamente, representando el 52,6 % del total de vehículos matriculados.
- RENAULT: 3.586
- KIA: 3.547
- CHEVROLET: 2.049
- MAZDA: 1.982
- SUZUKI: 1.350
- NISSAN: 1.338
- TOYOTA: 1.213
- HYUNDAI: 1.193
- VOLKSWAGEN: 1.013
- BYD: 994
- FOTON: 662
- FORD: 625
- CHERY: 350
- CITROEN: 320
- JAC: 289
- MERCEDES BENZ: 283
- BMW: 251
- JMC: 202
- PEUGEOT: 196
- HONDA: 180
Las 20 marcas que más han vendido carros en 2025
Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y noviembre fueron: Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet, con participaciones de mercado en el orden de 13,5 %, 13,3 %, 9,8 %, 8,5 % y 8,4 %, representando el 53,6 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.
- KIA: 30.150
- RENAULT: 29.879
- TOYOTA: 22.045
- MAZDA: 19.100
- CHEVROLET: 18.857
- SUZUKI: 12.244
- NISSAN: 12.078
- HYUNDAI: 10.386
- VOLKSWAGEN: 9.370
- BYD: 9.070
- FORD: 6.404
- FOTON: 6.093
- MERCEDES BENZ: 2.946
- JAC: 2.471
- BMW: 2.287
- CITROEN: 2.278
- JMC: 2.119
- SUBARU: 1.828
- PEUGEOT: 1.740
- CHERY: 1.648
Los carros más vendidos en noviembre de 2025
En el mes de noviembre, las participaciones por línea fueron: Kia K3, con el 4,6 %; Mazda CX-30, con el 3,9 %; Renault Duster, con el 3,7 %; Kia Picanto, con el 3,6 %; y Chevrolet Onix, con el 3,4 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 19,3 % del total matriculado en el penúltimo mes del año.
- KIA K3: 1.095
- MAZDA CX-30: 933
- RENAULT DUSTER: 885
- KIA PICANTO: 857
- CHEVROLET ONIX: 820
- FOTON BJ: 662
- MAZDA 2: 573
- RENAULT LOGAN: 528
- BYD YUAN UP: 499
- RENAULT ARKANA: 443
- SUZUKI SWIFT: 442
- HYUNDAI KONA: 421
- RENAULT KARDIAN: 408
- HYUNDAI TUCSON: 400
- NISSAN KICKS: 395
- NISSAN FRONTIER: 390
- RENAULT KWID: 374
- KIA SONET: 336
- RENAULT STEPWAY: 335
- TOYOTA HILUX: 308
Los carros más vendidos en lo que va de 2025
Entre enero y noviembre, las participaciones por línea fueron: Kia K3, con el 3,9 %; Renault Duster, con el 3,5 %; Mazda Cx-30, con el 3,5 %; Toyota Corolla Cross, con el 3,2 %; y Kia Picanto, con el 2,9 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 17 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.
- KIA K3: 8.758
- RENAULT DUSTER: 7.884
- MAZDA CX-30: 7.778
- TOYOTA COROLLA CROSS: 7.192
- KIA PICANTO: 6.500
- FOTON BJ: 6.093
- CHEVROLET ONIX: 5.727
- MAZDA 2: 5.138
- RENAULT KARDIAN: 4.440
- BYD YUAN UP: 4.408
- NISSAN KICKS: 4.177
- SUZUKI SWIFT: 3.649
- TOYOTA LAND CRUISER: 3.644
- RENAULT LOGAN: 3.638
- TOYOTA HILUX: 3.637
- RENAULT KWID: 3.386
- RENAULT ARKANA: 3.364
- HYUNDAI KONA: 3.048
- MAZDA CX-5: 2.998
- KIA SONET: 2.718