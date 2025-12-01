Suscribirse

Los 20 carros más vendidos en noviembre de 2025 y en lo que va del año: sorpresa por Tesla y resultados del ‘Salón del Automóvil’

Aunque noviembre registró una buena cantidad de matrículas, no logró superar a octubre, periodo con mejores resultados en lo que va del año.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

1 de diciembre de 2025, 5:21 p. m.
Vehículos disponibles en la subasta de El Martillo, con precios desde $11 millones. La plataforma permite participar de manera virtual y segura, ofreciendo opciones para trabajo y uso familiar.
Se espera que 2025 cierre con cifras cercanas a los 250.000 vehículos matriculados | Foto: 123rf

En noviembre de 2025, el sector automotor alcanzó 23.791 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 9 % frente al mismo mes de 2024, consolidando la tendencia de recuperación y expansión que ha venido mostrando el mercado.

Con el fin del acuerdo automotor con Brasil, los vehículos importados enfrentarán un arancel del 16,1 %, afectando a marcas como Toyota, Renault y Volkswagen.
Aunque hubo una nueva edición del Salón del Automóvil, noviembre no pudo superar a octubre como el mejor mes del año para el sector. | Foto: 123RF

En este periodo, el registro de vehículos eléctricos creció un 28,7 % con 2.034 unidades respecto a noviembre de 2024, mientras que para el caso de los vehículos híbridos el crecimiento fue de un 29,5 % con 6.264 unidades.

Cabe destacar que Tesla, que anunció su llegada el 20 de noviembre, aún no aparece en el listado, algo que no deja de sorprender, debido al gran movimiento que produjo su lanzamiento, el cual se realizó de forma paralela al Salón del Automóvil, evento cuyos pedidos se espera que se capitalicen en el último mes del año.

De igual forma, los segmentos que presentaron un crecimiento destacado durante el mes 11 del año fueron el de las camionetas, con un incremento del 53 %, seguido por los comerciales de carga y los automóviles, con aumentos del 21,3 % y 12,3 %, respectivamente, en comparación con noviembre del año anterior.

Así mismo, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Sincelejo, con un aumento del 73,2 %; seguida por Villavicencio, con un 63,7 %; y Manizales, con un 57,5 %. También se destacaron Montería y Armenia, con crecimientos del 56 % y 46%, respectivamente.

El informe, elaborado por Fenalco y la Andi, gremios representantes del sector automotor en el país, señala que el acumulado entre enero y noviembre del 2025 es de 224.070 vehículos nuevos, presentando un crecimiento acumulado del 27,6 % respecto al mismo periodo del 2024.

Las 20 marcas que más vendieron carros en noviembre de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de noviembre fueron: Renault, Kia, Chevrolet, Mazda y Suzuki, con participaciones de mercado en el orden de 15,1 %, 14,9 %, 8,6 %, 8,3 % y 5,7 %, respectivamente, representando el 52,6 % del total de vehículos matriculados.

  1. RENAULT: 3.586
  2. KIA: 3.547
  3. CHEVROLET: 2.049
  4. MAZDA: 1.982
  5. SUZUKI: 1.350
  6. NISSAN: 1.338
  7. TOYOTA: 1.213
  8. HYUNDAI: 1.193
  9. VOLKSWAGEN: 1.013
  10. BYD: 994
  11. FOTON: 662
  12. FORD: 625
  13. CHERY: 350
  14. CITROEN: 320
  15. JAC: 289
  16. MERCEDES BENZ: 283
  17. BMW: 251
  18. JMC: 202
  19. PEUGEOT: 196
  20. HONDA: 180

Las 20 marcas que más han vendido carros en 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y noviembre fueron: Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet, con participaciones de mercado en el orden de 13,5 %, 13,3 %, 9,8 %, 8,5 % y 8,4 %, representando el 53,6 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.

  1. KIA: 30.150
  2. RENAULT: 29.879
  3. TOYOTA: 22.045
  4. MAZDA: 19.100
  5. CHEVROLET: 18.857
  6. SUZUKI: 12.244
  7. NISSAN: 12.078
  8. HYUNDAI: 10.386
  9. VOLKSWAGEN: 9.370
  10. BYD: 9.070
  11. FORD: 6.404
  12. FOTON: 6.093
  13. MERCEDES BENZ: 2.946
  14. JAC: 2.471
  15. BMW: 2.287
  16. CITROEN: 2.278
  17. JMC: 2.119
  18. SUBARU: 1.828
  19. PEUGEOT: 1.740
  20. CHERY: 1.648
El propietario del vehículo eléctrico mostró que, tras doce meses de uso y con energía solar en casa.
Los carros eléctricos incrementaron sus matrículas frente al mismo periodo del año anterior. | Foto: 123RF

Los carros más vendidos en noviembre de 2025

En el mes de noviembre, las participaciones por línea fueron: Kia K3, con el 4,6 %; Mazda CX-30, con el 3,9 %; Renault Duster, con el 3,7 %; Kia Picanto, con el 3,6 %; y Chevrolet Onix, con el 3,4 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 19,3 % del total matriculado en el penúltimo mes del año.

  1. KIA K3: 1.095
  2. MAZDA CX-30: 933
  3. RENAULT DUSTER: 885
  4. KIA PICANTO: 857
  5. CHEVROLET ONIX: 820
  6. FOTON BJ: 662
  7. MAZDA 2: 573
  8. RENAULT LOGAN: 528
  9. BYD YUAN UP: 499
  10. RENAULT ARKANA: 443
  11. SUZUKI SWIFT: 442
  12. HYUNDAI KONA: 421
  13. RENAULT KARDIAN: 408
  14. HYUNDAI TUCSON: 400
  15. NISSAN KICKS: 395
  16. NISSAN FRONTIER: 390
  17. RENAULT KWID: 374
  18. KIA SONET: 336
  19. RENAULT STEPWAY: 335
  20. TOYOTA HILUX: 308

Los carros más vendidos en lo que va de 2025

Entre enero y noviembre, las participaciones por línea fueron: Kia K3, con el 3,9 %; Renault Duster, con el 3,5 %; Mazda Cx-30, con el 3,5 %; Toyota Corolla Cross, con el 3,2 %; y Kia Picanto, con el 2,9 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 17 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.

La vida útil de un auto depende de varios factores.
Se espera que 2025 cierra con una cifra cercana a las 250.000 unidades vendidas. | Foto: Getty Images/Westend61
  1. KIA K3: 8.758
  2. RENAULT DUSTER: 7.884
  3. MAZDA CX-30: 7.778
  4. TOYOTA COROLLA CROSS: 7.192
  5. KIA PICANTO: 6.500
  6. FOTON BJ: 6.093
  7. CHEVROLET ONIX: 5.727
  8. MAZDA 2: 5.138
  9. RENAULT KARDIAN: 4.440
  10. BYD YUAN UP: 4.408
  11. NISSAN KICKS: 4.177
  12. SUZUKI SWIFT: 3.649
  13. TOYOTA LAND CRUISER: 3.644
  14. RENAULT LOGAN: 3.638
  15. TOYOTA HILUX: 3.637
  16. RENAULT KWID: 3.386
  17. RENAULT ARKANA: 3.364
  18. HYUNDAI KONA: 3.048
  19. MAZDA CX-5: 2.998
  20. KIA SONET: 2.718

