La cascarita que tiene penando a los que se antojaron de comprar un Tesla, lo reservaron y luego se arrepintieron

A la hora de comprar un Tesla Model Y o Model 3, que son los que la marca de Elon Musk traerá a Colombia a partir del próximo año, muchos de los compradores o curiosos se sorprendieron por los precios y por la novedad que significa que una firma tan importante para la industria automotriz global haya aterrizado en el país.

Tesla ha modificado los tiempos de entrega. Según la página, las unidades estarían llegando entre abril y mayo de 2026. | Foto: Captura Tesla.com

Sin embargo, a un par de días de haber oficializado su llagada al mercado local Tesla realizó un ajuste e incrementó el precio del Model 3, pasando de $ 109′990.000 a $ 114′990.000.

Sin embargo, esto no afectó la curiosidad de miles de colombianos ni la intensión de compra, pues según algunas fotografías compartidas en redes sociales, la alta demanda ha hecho que cientos de citas para realizar las pruebas de manejo se tuviesen que cancelar y reprogramar.

Entre tanto, también se han conocido publicaciones sobre las condiciones que Tesla ha puesto a los clientes para poder adquirir cualquiera de estos dos modelos que comenzó a ofrecer desde el pasado mes de noviembre.

Si bien, la única forma de comprar estos autos es a través de su página web, el proceso para hacerlo ha provocado algunas reacciones en redes sociales.

Tesla no devuelve el millón de pesos con el que se separó el carro

Lo primero que hay que señalar es que durante el lanzamiento, se explicó que se podía hacer la reserva o la separación desde un millón de pesos, monto que servía para entrar a la fila de espera y luego seguir con el proceso de compra o financiamiento.

Sin embargo, muchos curiosos no se percataron que este monto no se descontaba del precio del vehículo, razón por la que el valor final realmente sería de $ 115′990.000.

Además, en el momento de hacer la reserva, la página informa que este valor no es reembolsable, lo cual quiere decir que en caso de que el cliente se arrepienta o desista de seguir adelante con el negocio, esa suma no se devolverá.

Los tiempos de entrega estimados por Tesla en Colombia han ido variando conforme avanzan los días | Foto: Getty / Montaje Semana.

Colores y accesorios que incrementan el valor

Otro de los aspectos que debe tener en cuenta es que solo hay un color al que el cliente puede acceder por la suma anteriormente mencionada, pues si desea otro tono, el carro incrementará su valor en cuatro o seis millones de pesos.

En ese orden de ideas, el gris grafito es el más económico, mientras que los colores blanco perla multicapa, azul metálico y negro diamante tienen un costo adicional de cuatro millones.

De igual forma hay otros dos tonos que suben aún más el precio. El rojo ultra y el plata metálico tiene un valor adicional de seis millones, por lo que si opta por alguno de estos, el precio final del vehículo sería de $ 121′990.000, incluido el valor que tuvo que haber pagado por la reserva y el cual no es reembolsable.

Este precio podría seguir incrementándose si se tiene en cuenta que se pueden modificar los rines, algo que eleva el valor en otros seis millones de pesos.

La conducción autónoma de Tesla tiene un costo adicional, en Colombia, de $32'000.000. | Foto: Getty Images

Sin embargo, lo más llamativo es el aumento de $ 32′000.000 si se opta por instalar el paquete de conducción autónoma Full Self-Driving diseñado por Tesla, el cual permitirá que en futuras actualizaciones el vehículo “pueda manejarse solo, casi en cualquier lugar y con una mínima intervención de tu parte”.