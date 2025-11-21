La otra sorpresa que Tesla y Elon Musk le tienen preparada a Colombia: la compañía hizo el anuncio oficial

Al mismo tiempo que Tesla confirmaba su presencia en Colombia, con el Model 3 y el Model Y, la compañía lanzó otro importante anuncio que también promete sacudir la industria de los vehículos eléctricos en el país.

Tesla, una de las compañías de carros eléctricos más importantes del mundo, llega a Colombia. | Foto: Captura página web Tesla

Si bien, los precios anunciados pro la compañía de Elon Musk para el país han generado millones de reacciones, las duda se mantienen sobre la infraestructura que pueda soportar y ofrecer carga a estos nuevos vehículos.

En medio de este camino hacia la electrificación del parque automotor, las diferentes compañías han optado por varias opciones; desde permitir a sus usuarios cargar los vehículos con dispositivos homologados instalados en sus viviendas, pasando por sistemas de red públicos y llegando a ofrecer carga a través de sistemas exclusivos que solo operen para ciertas marcas.

En este sentido, los usuarios de este tipo de vehículos buscan contar con una infraestructura potente que soporte la demanda que seguramente se va a disparar con la llegada de Tesla al país.

Tesla anunció estaciones de supercarga para Colombia

En medio de la presentación de Tesla en Colombia, la country manager de la firma, Karen Scarpetta, señaló que la compañía planea instalar sistemas de carga rápida para brindar a sus usuarios la posibilidad de reabastecimiento de energía.

El modelo Y de Tesla se puede cargar de forma sencilla | Foto: BSIP/Universal Images Group via

Al igual que los centros de experiencia, estas dos estaciones de carga rápida o supercarga estarán ubicadas en Bogotá y Medellín, ciudades en las que la compañía comenzará su despliegue.

En primera instancia indicó cómo es el proceso para cargar los vehículos en el hogar, una de las soluciones más demandadas por los usuarios que adquieren este tipo de tecnología.

“Si hablamos de accesorios de Tesla, tienes la oportunidad de, además de tu Tesla, adquirir tus wall conectors o cargadores móviles, que son la opción que nosotros también le ofrecemos a nuestros clientes para que los instalen en sus casas", explicó la ejecutiva sobre una de las formas para recargar estos vehículos.

De igual forma, señaló la forma cómo operarán las estaciones de supercarga y el tiempo que tardarán los usuarios en completar el 100 % de autonomía de sus vehículos, algo que también es bastante llamativo para el país.

“Si estamos hablando de una infraestructura que no necesariamente sea en casa, sino de una infraestructura que permita movilidad por nuestro país y nuestras ciudadesvamos, dentro de este proceso de lanzamiento, para complementar nuestro lanzamiento y nuestra oferta, hablamos de dos estaciones de supercarga, una en Bogotá y otra en Medellín", dijo Scarpetta.

“Son estaciones diseñadas para que nuestros usuarios puedan reservar en su aplicación un espacio, un momento que esté alineado con su agenda, llegue y que tenga la posibilidad en 20 o 25 minutos, de pasar de 0 a 100 % de autonomía de sus vehículo", agregó.

Sobre el momento en el que comiencen a operar estos espacio, señaló que su instalación está contemplada para que se dé de forma simultánea con la llegada de las primeras unidades al país.

Las estaciones de supercarga operarán, inicialmente en Bogotá y Medellín. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Estas estaciones estarán disponibles antes de los momentos de entrega o en el mismo momento de las entregas. Lo que queremos, al final, es que cuando tu recibas tu Tesla también tengas una infraestructura transversal que te permita disfrutar 100 % de tu producto. (...) Es muy en paralelo. Estamos trabajando para que a finales de enero o febrero de 2026, cuando estemos en esa fase, también tendremos nuestros centro de entrega, tendremos nuestros centros de servicio para ofrecer servicio técnico a nuestros Tesla y a su vez, en ese mismo momento, deberíamos tener abiertas y operando las estaciones de supercarga", concluyó Scarpetta.

Entre tanto, en la página oficial de Tesla, la marca señala que se trata de un proceso rápido que permite seguir con el camino sin ningún problema.