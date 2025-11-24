Suscribirse

Tesla subió precios en Colombia en menos de cinco días: ¿en cuánto quedaron los vehículos de Elon Musk?

La compañía lanzó operaciones en el país el pasado jueves, 20 de noviembre, y ha sido bastante comentada su llegada a Colombia.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

24 de noviembre de 2025, 1:05 p. m.
Tesla realizó un ajuste al precio del Model 3 tras pocos días de haber sido anunciado en Colombia.
Tesla realizó un ajuste al precio del Model 3 tras pocos días de haber sido anunciado en Colombia. | Foto: Getty / Montaje Semana

La llegada de Tesla a Colombia ha significado un hito para la industria automotriz del país, pues el aterrizaje de una de las marcas de vehículos y tecnologías más importantes del mundo es un buen síntoma para el mercado.

Tesla confirmró su llegada al país. Ofrecerá Model Y y Model 3
Tesla, una de las compañías de carros eléctricos más importantes del mundo, llega a Colombia. | Foto: Captura página web Tesla

De igual forma, los precios que ofreció la compañía han sido bastante llamativos, pues contrario a lo que muchos esperaban y comparando con otros mercados, los vehículos Tesla que llegaron a Colombia son los más económicos que se pueden conseguir en el planeta.

Sin embargo, a menos de cinco días de su lanzamiento y de confirmar los modelos que la compañía comercializará en el país, los usuarios notaron que el Model 3, en su versión de arranque, ya incremento su valor en varios millones de pesos.

Modelo de Tesla que subió de precio

El Model 3, vehículo de entrada a la marca y que inicialmente fue ofrecido en la página web de la compañía en por un valor de $ 109′990.000, subió cinco millones y ahora se ofrece a $114′000.000, precio que aunque sigue siendo llamativo en el mercado, si ha dejado varias preguntas en el ambiente.

Justamente, los usuarios de redes sociales que se percataron de este ajuste se cuestionan si esto podría suceder con los otros modelos o si podría repetirse de manera periódica para ir ajustando el valor del Model 3.

Lo que sí hay que señalar es que este ajuste se produjo en la versión Rear-Wheel Drive, mientras que para las opciones Long Range All-Wheel Drive y Performance All-Wheel Drive los precios se mantuvieron en $ 139′990.00 y 164′990.000 respectivamente.

Tesla confirmró su llegada al país. Ofrecerá Model Y y Model 3
El Model 3 de Tesla tendrá tres opciones disponibles. | Foto: Captura página web Tesla
El Model 3 de Tesla ajustó su precio para Colombia a unos días de su lanzamiento.
El Model 3 de Tesla ajustó su precio para Colombia a unos días de su lanzamiento. | Foto: Captura pantalla Tesla.com

¿Qué pasó con el Model Y?

Para este modelo, el que completa el portafolio que Tesla ofrecerá en Colombia, no hubo novedad alguna, pues los precios se mantuvieron tal y como se anunciaron el día del lanzamiento.

Cabe señalar que el Model Y se puede conseguir en Colombia desde $ 119′990.000 en su versión Rear- Wheel Drive, y $ 144′990.000 para la opción Long Range All-Wheel Drive.

¿Cómo personalizar un carro Tesla a la hora de comprar?

A la hora de realizar su pedido a través de la página web de Tesla, el cliente puede personalizar el vehículo según algunos gustos particulares; sin embargo, dependiendo del color y los accesorios el valor del carro puede llegar a incrementarse en más de 40 millones de pesos.

Tesla Model 3 , el modelo más económico de Tesla en Colombia.
El precio del Tesla Model 3 en Colombia puede variar según la configuración. | Foto: Getty Images

La primera opción que podrá elegir es el color; allí, el color base que es el gris grafito no tiene ningún costo, pero si desea elegir blanco, azul o negro, el precio sube cuatro millones; si prefiere el rojo o el plata, el precio subirá seis millones más.

A la hora de elegir los rines, el valor sube seis millones si se contempla la opción de lujo, y el incremento más significativo viene si los futuros dueños deciden optar por incorporar el sistema Full Self-Driving, el cual le permitirá al usuario, en un futuro, contar con una conducción semiautónoma, lo cual tiene un costo de $ 32′000.000, cifra considerable para un sistema que aún sigue en desarrollo y que en algunas partes del mundo no cuenta con los mejores comentarios.

