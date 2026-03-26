Cali

Radiografía de los piques ilegales en Cali: así funcionan las redes de carreras clandestinas

Los piques ilegales son considerados una problemática que puede resultar peligrosa para los actores viales de la ciudad vallecaucana.

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Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

26 de marzo de 2026, 10:18 a. m.
Piques ilegales
Piques ilegales Foto: Getty Images

Los piques ilegales son un tema que genera preocupación tanto en los ciudadanos de Cali como en las autoridades que deben velar por la seguridad de los actores viales.

¿Cansado de los piques ilegales? Así puede reportarlos en la ciudad de Cali

Las autoridades de la capital del departamento del Valle del Cauca han dado a conocer cuáles serían las diferentes acciones que se están tomando frente a este tema.

Operativo contra piques ilegales en Bucaramanga.
Motos pueden ser inmovilizadas por participar en carreras clandestinas Foto: Policía Mebuc.

La Secretaría de Movilidad indicó que la semana pasada se realizó un operativo de manera articulada con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), agentes de tránsito y la Policía Metropolitana de la ciudad de Cali.

El subsecretario de Servicios de Movilidad precisó que, con el operativo adelantado, se logró la inmovilización de aproximadamente 50 motocicletas y se impusieron cerca de 300 comparendos.

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¿Cómo funcionan los piques ilegales en Cali?

Según lo afirmado por Luis Fernando Escobar, subsecretario de Servicios de Movilidad, estos piques tienen una organización a través de redes sociales, lo que permite también conocer los puntos de encuentro, desde donde posteriormente se dirigen a las zonas donde se realizan las peligrosas carreras.

“Ellos están bien organizados. Tienen unos grupos, ponen citas a través de redes sociales, allí se encuentran en ciertos puntos. Antiguamente, se ponían cita, por ejemplo, en el kilómetro 18; entonces para nosotros era muy fácil llegar a impactar. Hoy en día se desplazan a otros lugares para generar un poco de desconcierto en las autoridades”.

Además, hay que tener en cuenta que este tipo de maniobras puede poner en riesgo la vida de quienes deciden exponerse a realizarlas.

El subsecretario dijo que, por parte de las autoridades, “se viene impactando de manera frecuente esta práctica ilegal y, como lo decía nuestro señor secretario encargado, es una práctica mutante; ellos se desplazan. Se sigue impactando, sobre todo en el kilómetro 18, donde las quejas ciudadanas son muy frecuentes, y seguimos trabajando fuertemente en ello”.

Los piques ilegales al sur de Cali han generado ya varios choques.
Piques ilegales en Cali Foto: Pantallazo video autor anónimo

¿Qué es un pique ilegal?

Un pique ilegal son aquellas carreras clandestinas que se organizan sin ningún tipo de permisos en vías públicas. Estas pueden ser entre carros o motocicletas; regularmente en ellas se exceden los límites de velocidad y se infringen las normas de tránsito.

¿Qué sanciones pueden enfrentar los motociclistas en Cali que hacen piques o maniobras peligrosas?

Luis Fernando Escobar hizo un llamado a la comunidad, diciendo: “La invitación es, una vez más, a la conciencia; casi todos son muy muchachos, pierden la vida en estas prácticas ilegales, y la vida no es una película, la vida no es Netflix. Entonces, es un llamado a la conciencia, no es un juego lo que están haciendo, y pueden incurrir en delitos graves”.

Si alguna persona ve este tipo de prácticas ilegales, lo más adecuado sería alertar a las autoridades; de ese modo se podría estar salvando vidas que pueden estar en riesgo.