¿Qué sanciones pueden enfrentar los motociclistas en Cali que hacen piques o maniobras peligrosas?

Participar en piques ilegales en Colombia conlleva multas de hasta $1.750.000 o más e inmovilización del vehículo.

Redacción Vehículos
3 de marzo de 2026, 9:40 p. m.
Piques ilegales. (Imagen de referencia) Foto: Alcaldía de Bogotá

En los últimos días, las redes sociales en Cali se han inundado de videos que muestran lo que parecen ser encuentros nocturnos de alta velocidad, mejor conocidos como piques.

Estas escenas, protagonizadas principalmente por motociclistas en puntos estratégicos de la ciudad, han despertado una oleada de denuncias ciudadanas.

Ante el ruido de los motores y la preocupación por la seguridad vial, muchos se preguntan qué dice realmente la ley y a qué se exponen quienes deciden participar en estos piques.

Lo primero que hay que señalar es que el Código Nacional de Tránsito es bastante claro al respecto. Aunque en las calles se viva como un juego de adrenalina, para la ley se trata de la presunta realización de maniobras peligrosas.

Según la normativa vigente, un conductor que sea sorprendido en estas actividades podría enfrentar una multa de 30 salarios mínimos legales diarios, lo que para este 2026 ronda la cifra de $ 1.750.000. Pero el golpe al bolsillo no termina ahí: el vehículo sería inmovilizado de inmediato, sumando los costos de grúa y los días de permanencia en los patios.

Otro de los puntos que más se repite en las grabaciones es la falta de elementos de protección. Muchos de estos conductores transitan sin el casco de seguridad, una omisión que por sí sola genera una sanción de 15 salarios diarios (unos $ 711.750) y, nuevamente, la inmovilización de la moto.

De igual forma, ha surgido una duda recurrente en redes sobre si el casco debe llevar marcada la placa del vehículo; sin embargo, tras la Ley 2251 de 2022, en Colombia ya no es obligatorio que el casco tenga la placa impresa o adherida.

Finalmente, más allá de la velocidad o el casco, las autoridades suelen aprovechar estos operativos para revisar el “abecé” de la documentación. Si durante el procedimiento se encuentra que el conductor tiene la licencia vencida o el Soat desactualizado, las sanciones se acumulan, convirtiendo una noche de piques en un problema legal y financiero de gran magnitud.

Al final, lo que parece una competencia informal e ilegal en las avenidas de Cali termina siendo un expediente abierto, donde la presunción de inocencia se enfrenta a una lista de infracciones técnicas que la Policía de Tránsito no suele pasar por alto.

Noticias Destacadas