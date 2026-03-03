Cali

¿Cansado de los piques ilegales? Así puede reportarlos en la ciudad de Cali

Estas son las sanciones que pueden enfrentar los motociclistas en Cali que hacen “piques” o “maniobras peligrosas”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

3 de marzo de 2026, 1:04 p. m.
Así puede denunciar las maniobras peligrosas en la vía.
Así puede denunciar las maniobras peligrosas en la vía. Foto: Redes sociales / Getty Images / Montaje: Semana

La discusión sobre el comportamiento de algunos motociclistas en las vías de Cali ha adquirido recientemente un nuevo matiz, impulsado por la difusión de videos que muestran maniobras peligrosas y piques en zonas urbanas.

La escena se presentó en varios puntos de la ciudad, según reportes periodísticos, y ha encendido las alertas en materia de seguridad vial.

Toman decisión sobre parrillero en moto en Cali: estos son los únicos casos en los que sí puede llevar acompañante en 2026

En los últimos días, un video que circuló en redes sociales muestra a motociclistas manejando a alta velocidad y realizando acrobacias arriesgadas en el tunel Mundialista, lo que ha generado reclamos de ciudadanos que piden mayor control y sanciones.

Noche tras noche se realizan los piques ilegales.
Según medios locales, es frecuente la realización de piques ilegales en la ciudad de Cali. Foto: Redes sociales

En el marco de la Ley de Tránsito y Transporte de Colombia, las maniobras peligrosas (como las que se ven en estos videos) están tipificadas como infracción que pone en riesgo la seguridad vial y que puede acarrear multas, inmovilización del vehículo y otros efectos legales para quienes las cometan.

Política

Así fue el regreso al escenario político de Alexander López, el líder natural de la izquierda en el Valle del Cauca

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 4 de marzo: revise para evitar comparendos

Cali

Un niño y una mujer muertos tras voraz incendio en Cali: esto fue lo que pasó

Vehículos

Toman decisión sobre parrillero en moto en Cali: estos son los únicos casos en los que sí puede llevar acompañante en 2026

Cali

Alcaldía de Cali inicia pagos de los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor: verifique si es beneficiario

Cali

Este es el clima para hoy martes, 3 de marzo, en Cali, Valle del Cauca

Cali

Víctor Golú sacude campaña al Senado: quiere llevar ministerios a las regiones, legalizar el mototaxismo y lanza crítica a seguridad en Cali

Cali

Las razones por las que la Alcaldía de Cali mantendrá la prohibición de parrilleros hombres en moto durante 2026

Cali

Motocicletas en Cali no podrán circular en estos horarios, según nuevo decreto que prepara la Alcaldía

Cali

Fotomultas por invasión del carril del MIO en Cali empezaron a operar, ¿dónde están ubicadas?

Sanciones y derechos del infractor

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, los conductores captados realizando maniobras peligrosas, como los piques o las acrobacias en la vía pública, pueden recibir una sanción equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en la práctica representa una multa elevada, además de la inmovilización del vehículo implicado.

el infractor tiene el derecho de participar en un curso de educación vial, que, si se realiza dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la imposición del comparendo, reduce el valor de la infracción al 50 % de la multa original.

¿Dónde reportar estas infracciones?

Ante este escenario y para facilitar el acceso de los caleños a información oficial, la Secretaría de Movilidad disponde del teléfono +57 602 4184242, para realizar este tipo de denuncias, con el fin de brindar tranquilidad a la ciudadanía y una pronta atención a los casos en las vías de la ciudad.

Este canal se suma a la sede de atención presencial, ubicada en la Carrera 3 No. 56–90 en el barrio Salomia, donde los ciudadanos también pueden obtener información sobre trámites de tránsito y movilidad.

Más de Cali

Regreso a la tarima pública de Alexander López

Así fue el regreso al escenario político de Alexander López, el líder natural de la izquierda en el Valle del Cauca

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 4 de marzo: revise para evitar comparendos

Bomberos de Cali durante las labores de extinción en una vivienda abandonada del barrio Villacolombia, donde el fuego consumió el 80% del segundo piso.

Un niño y una mujer muertos tras voraz incendio en Cali: esto fue lo que pasó

La restricción aplica para acompañantes hombres cuya edad sea igual o mayor a los 14 años.

Toman decisión sobre parrillero en moto en Cali: estos son los únicos casos en los que sí puede llevar acompañante en 2026

El 1 de agosto marca una fecha importante para los adultos mayores beneficiarios del Programa Colombia Mayor, quienes podrán consultar sus pagos a través del enlace proporcionado por la entidad responsable.

Alcaldía de Cali inicia pagos de los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor: verifique si es beneficiario

Panoramica de la ciudad de cali

Este es el clima para hoy martes, 3 de marzo, en Cali, Valle del Cauca

Víctor Hugo Golú, candidato al Senado de la República

Víctor Golú sacude campaña al Senado: quiere llevar ministerios a las regiones, legalizar el mototaxismo y lanza crítica a seguridad en Cali

Hugo Ruano, Duvalier Sánchez y exalcalde Felipe Ramírez

Hugo Ruano destapa presunta red de tercerización en hospital de Jamundí: apunta contra Duvalier Sánchez y exalcalde Felipe Ramírez

x

Armada Nacional denuncia atentado con dron cargado con una granada en Timbiquí, Cauca: un militar resultó herido

Noticias Destacadas