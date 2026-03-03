¿Cansado de los piques ilegales? Así puede reportarlos en la ciudad de Cali

La discusión sobre el comportamiento de algunos motociclistas en las vías de Cali ha adquirido recientemente un nuevo matiz, impulsado por la difusión de videos que muestran maniobras peligrosas y piques en zonas urbanas.

La escena se presentó en varios puntos de la ciudad, según reportes periodísticos, y ha encendido las alertas en materia de seguridad vial.

Toman decisión sobre parrillero en moto en Cali: estos son los únicos casos en los que sí puede llevar acompañante en 2026

En los últimos días, un video que circuló en redes sociales muestra a motociclistas manejando a alta velocidad y realizando acrobacias arriesgadas en el tunel Mundialista, lo que ha generado reclamos de ciudadanos que piden mayor control y sanciones.

Según medios locales, es frecuente la realización de piques ilegales en la ciudad de Cali. Foto: Redes sociales

En el marco de la Ley de Tránsito y Transporte de Colombia, las maniobras peligrosas (como las que se ven en estos videos) están tipificadas como infracción que pone en riesgo la seguridad vial y que puede acarrear multas, inmovilización del vehículo y otros efectos legales para quienes las cometan.

Sanciones y derechos del infractor

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, los conductores captados realizando maniobras peligrosas, como los piques o las acrobacias en la vía pública, pueden recibir una sanción equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en la práctica representa una multa elevada, además de la inmovilización del vehículo implicado.

el infractor tiene el derecho de participar en un curso de educación vial, que, si se realiza dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la imposición del comparendo, reduce el valor de la infracción al 50 % de la multa original.

¿Dónde reportar estas infracciones?

Ante este escenario y para facilitar el acceso de los caleños a información oficial, la Secretaría de Movilidad disponde del teléfono +57 602 4184242, para realizar este tipo de denuncias, con el fin de brindar tranquilidad a la ciudadanía y una pronta atención a los casos en las vías de la ciudad.

Este canal se suma a la sede de atención presencial, ubicada en la Carrera 3 No. 56–90 en el barrio Salomia, donde los ciudadanos también pueden obtener información sobre trámites de tránsito y movilidad.