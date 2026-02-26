La seguridad es uno de los temas que más preocupa en la capital del departamento del Valle. Esto ha llevado a que las diferentes autoridades competentes estudien medidas para poder disminuir la inseguridad.

Desde la Alcaldía de Cali se ha informado que, por medio del Decreto 0255 del año 2026, se hará la prohibición de que en la ciudad circulen motocicletas con parrillero hombre, esto con el fin de que haya una disminución en delitos como homicidios o hurtos.

Prohibición parrillero hombre. Foto: Jorge Orozco

¿A quiénes aplica la prohibición?

De acuerdo con lo que se informa de manera oficial, ninguna motocicleta en la capital vallecaucana podrá circular con acompañante hombre que tenga 14 años o más.

Pese a eso, existen algunas excepciones que tienen que ser tenidas en cuenta:

Personas con discapacidad , para lo cual se debe comprobar la condición.

, para lo cual se debe comprobar la condición. Personas de escuelas de enseñanza , que tienen que contar con los registros que la ley exige.

, que tienen que contar con los registros que la ley exige. Personas de empresas de seguridad privada .

. Personas que hagan parte de la fuerza pública.

¿Qué días aplica la medida?

Esta restricción será las 24 horas del día, todos los días de la semana, por lo que usted debe tenerlo presente para no infringir la norma.

¿Qué sanción se aplicará a aquellos que violen la medida?

Aquellos que sean sorprendidos infringiendo la medida que ha sido impuesta por las autoridades de la ciudad de Cali tendrán la imposición de un comparendo de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Prohibición parrillero hombre en Cali. Foto: Jorge Orozco

El secretario de Seguridad y Justicia Distrital, Javier Garcés, ha dicho que en el presente año se encuentran “reforzando las estrategias de seguridad y esta medida es importante para mantener la reducción de delitos de alto impacto como el homicidio y el hurto. No vamos a bajar la guardia en el objetivo de recuperar la seguridad y la tranquilidad en Cali”.

Con esto se espera que la seguridad en Cali mejore al disminuir considerablemente los delitos de homicidio y hurto. Además, los resultados serán evaluados por la Secretaría Distrital de Seguridad y Justicia y por la Secretaría de Movilidad.

Hay que recordar que últimamente la ciudad de Cali ha atravesado una serie de hechos violentos que han causado conmoción en toda la ciudad.