Cali

Las razones por las que la Alcaldía de Cali mantendrá la prohibición de parrilleros hombres en moto durante 2026

Esta prohibición se encuentra vigente desde el año 2025.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

26 de febrero de 2026, 9:13 a. m.
La restricción aplica para acompañantes hombres cuya edad sea igual o mayor a los 14 años.
La restricción aplica para acompañantes hombres cuya edad sea igual o mayor a los 14 años. Foto: Alcaldía de Cali

La seguridad es uno de los temas que más preocupa en la capital del departamento del Valle. Esto ha llevado a que las diferentes autoridades competentes estudien medidas para poder disminuir la inseguridad.

La historia del hombre condenado por homicidio que se escapó en una caneca de basura de la cárcel de Cali

Desde la Alcaldía de Cali se ha informado que, por medio del Decreto 0255 del año 2026, se hará la prohibición de que en la ciudad circulen motocicletas con parrillero hombre, esto con el fin de que haya una disminución en delitos como homicidios o hurtos.

Mediante el Decreto 4112.010.20.0067, emitido el 9 de febrero de 2024, que restringe la movilidad de motocicletas con parrillero hombre en la capital del Valle, el alcalde Alejandro Eder de manera directa continua trabajando en fortalecer la seguridad en la ciudadanía
Prohibición parrillero hombre. Foto: Jorge Orozco

¿A quiénes aplica la prohibición?

De acuerdo con lo que se informa de manera oficial, ninguna motocicleta en la capital vallecaucana podrá circular con acompañante hombre que tenga 14 años o más.

Pese a eso, existen algunas excepciones que tienen que ser tenidas en cuenta:

Cali

¿Cuánto cuesta vivir en Cali en el 2026? Estos son los datos que debe saber

Política

Denuncian la desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz, en Cauca

Cali

Este es el clima para este jueves, 26 de febrero, en Cali, Valle del Cauca

Cali

Horror en Popayán: perrita murió tras brutal ataque con golpes y piedras; el video es aterrador

Cali

La historia del hombre condenado por homicidio que se escapó en una caneca de basura de la cárcel de Cali

Cali

Renta Joven en Cali: fechas claves de las transferencias y requisitos para ser beneficiario del programa

Cali

Cuatro hospitales colombianos, entre los mejores del mundo: ranking evaluó 2.500 centros asistenciales

Finanzas

Cali registra nuevas vacantes de empleo con contratación inmediata

Cali

Ni El Peñón ni Ciudad Jardín: el barrio tradicional de Cali que está renaciendo por su impresionante transformación

Cali

¿Atrapado en el tráfico? Así funciona la ‘Ola Verde’ que busca liberar las vías de Cali

  • Personas con discapacidad, para lo cual se debe comprobar la condición.
  • Personas de escuelas de enseñanza, que tienen que contar con los registros que la ley exige.
  • Personas de empresas de seguridad privada.
  • Personas que hagan parte de la fuerza pública.

¿Qué días aplica la medida?

Esta restricción será las 24 horas del día, todos los días de la semana, por lo que usted debe tenerlo presente para no infringir la norma.

Impresionante robo de película con explosivos a carro de valores en la vía Panamericana deja a una persona muerta

¿Qué sanción se aplicará a aquellos que violen la medida?

Aquellos que sean sorprendidos infringiendo la medida que ha sido impuesta por las autoridades de la ciudad de Cali tendrán la imposición de un comparendo de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Mediante el Decreto 4112.010.20.0067, emitido el 9 de febrero de 2024, que restringe la movilidad de motocicletas con parrillero hombre en la capital del Valle, el alcalde Alejandro Eder de manera directa continua trabajando en fortalecer la seguridad en la ciudadanía
Prohibición parrillero hombre en Cali. Foto: Jorge Orozco

El secretario de Seguridad y Justicia Distrital, Javier Garcés, ha dicho que en el presente año se encuentran “reforzando las estrategias de seguridad y esta medida es importante para mantener la reducción de delitos de alto impacto como el homicidio y el hurto. No vamos a bajar la guardia en el objetivo de recuperar la seguridad y la tranquilidad en Cali”.

Con esto se espera que la seguridad en Cali mejore al disminuir considerablemente los delitos de homicidio y hurto. Además, los resultados serán evaluados por la Secretaría Distrital de Seguridad y Justicia y por la Secretaría de Movilidad.

Hay que recordar que últimamente la ciudad de Cali ha atravesado una serie de hechos violentos que han causado conmoción en toda la ciudad.

Más de Cali

Costo de vida en Cali 2026.

¿Cuánto cuesta vivir en Cali en el 2026? Estos son los datos que debe saber

La desaparición de la lideresa política Ana Guetio y varios de sus asistentes fue reportada ante los medios de comunicación en la madrugada de este jueves 25 de febrero.

Denuncian la desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz, en Cauca

Lluvias en Cali durante la tarde del domingo 1 de febrero.

Este es el clima para este jueves, 26 de febrero, en Cali, Valle del Cauca

Maltrato animal en Bogotá

Horror en Popayán: perrita murió tras brutal ataque con golpes y piedras; el video es aterrador

Festival de arte y muralismo Villanueva no juega.

La historia del hombre condenado por homicidio que se escapó en una caneca de basura de la cárcel de Cali

El programa beneficia a los estudiantes y recién graduados de educación superior.

Renta Joven en Cali: fechas claves de las transferencias y requisitos para ser beneficiario del programa

La Fundación Valle del Lili adelantará obras de adecuación en la sede Limonar, motivo por el cual el servicio de urgencias será trasladado temporalmente a la sede principal a partir de enero de 2026.

Cuatro hospitales colombianos, entre los mejores del mundo: ranking evaluó 2.500 centros asistenciales

Barrio histórico atraviesa un proceso de transformación que impresiona.

Ni El Peñón ni Ciudad Jardín: el barrio tradicional de Cali que está renaciendo por su impresionante transformación

x

¿Atrapado en el tráfico? Así funciona la ‘Ola Verde’ que busca liberar las vías de Cali

Noticias Destacadas