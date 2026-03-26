El departamento del Valle del Cauca actualmente se encuentra atravesando una crisis sanitaria a raíz de la poca disponibilidad de vacunas contra el sarampión y se hace un llamado para que desde el Gobierno se puedan enviar nuevas dosis que ayuden a superar esta problemática.

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De acuerdo con lo informado por Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, la petición que se hace al Gobierno es que este envíe 20.000 dosis que permitan fortalecer la prevención de esta enfermedad.

La vacuna contra el sarampión evita la infección de esta enfermedad. Foto: Getty Images-BBC Mundo

Esto se vuelve crítico, especialmente si se llegan a presentar aumentos en los contagios de sarampión, pues, según lo indicado por la funcionaria, la disponibilidad actual es insuficiente.

Además, la funcionaria enfatiza que ya se ha elevado la petición; sin embargo, esta no ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Salud, que es el encargado de este tema.

“Nosotros hemos pedido 20.000 dosis al Ministerio de Salud y no nos ha dado respuesta. Tenemos muy poca vacuna, solo para vacunar a los adultos que se van a exponer saliendo de viaje al extranjero. La recomendación es vacunarse 10 a 14 días antes de salir del país”, afirmó Lesmes.

Es importante precisar que una de las formas en como se puede proteger contra el sarampión es vacunándose: “La única forma de protegernos contra el sarampión es vacunando, especialmente a los niños. Los niños menores de 10 años deben tener dos dosis de vacuna, una al año y otra a los 18 meses, y si no tienen vacuna hay que completar el esquema, porque son los niños los que generan mayor preocupación. Las personas entre 10 y 17 años deberían ponerse un refuerzo y los adultos no vacunados deberían ponerse una vacuna, pero no hay suficiente disponibilidad”.

¿Qué es el sarampión?

Es una enfermedad viral considerada altamente contagiosa, que se transmite a través del aire y puede provocar complicaciones que, en algunos casos, pueden causar la muerte.

¿Quiénes son los más afectados por el sarampión?

Aunque esta enfermedad puede afectar a cualquier persona sin distinguir edad, es mucho más frecuente en niños.

Escasez de vacunas contra el sarampión enciende las alarmas en el departamento del Valle del Cauca. Foto: Getty Images

Síntomas del sarampión

Los principales síntomas de esta enfermedad son ojos llorosos y rojos, manchas blancas en la cara interna de las mejillas y tos.

De acuerdo con lo dicho por la Organización Mundial de la Salud, los casos graves que han provocado la muerte de los pacientes presentan síntomas como ceguera, encefalitis, diarrea intensa que conlleva a la deshidratación, infecciones auditivas y problemas respiratorios como la neumonía.