Impresionante robo de película con explosivos a carro de valores en la vía Panamericana deja a una persona muerta

Un violento ataque armado contra un vehículo transportador de valores sembró pánico en la vía Panamericana, a la altura del municipio de El Patía, en el sur del Cauca. El asalto, ejecutado con explosivos y armas de largo alcance, dejó una persona muerta y generó enfrentamientos entre los responsables y la Fuerza Pública en zona rural.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el hecho se registró cuando el camión blindado se desplazaba por este corredor estratégico que comunica al suroccidente del país. Hombres armados interceptaron el automotor y activaron cargas explosivas para obligarlo a detenerse. La detonación afectó gravemente la estructura del vehículo y provocó escenas de caos entre conductores y habitantes del sector.

Así es como las disidencias hacen ‘pescas milagrosas’ en la vía Panamericana, en el Cauca. En promedio hay cinco secuestros exprés al día

Tras la explosión se produjo un intercambio de disparos entre los asaltantes y unidades de la Fuerza Pública que acudieron al lugar. En medio de la confrontación, una persona perdió la vida. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si se trata de un integrante del grupo atacante o de personal vinculado a la empresa de valores.

Por seguridad, los mismos conductores optaron por no movilizarse sobre este tramo de la vía Panamericana. Foto: Suministradas

El ataque obligó al cierre temporal de la vía Panamericana mientras se realizaban labores de inspección judicial y verificación de explosivos. Decenas de vehículos quedaron represados y la movilidad solo fue restablecida varias horas después, una vez se aseguró el área.

Fuentes oficiales señalaron que los responsables huyeron hacia zonas rurales del municipio, lo que dio inicio a un operativo de persecución con apoyo del Ejército y la Policía. En el sector se mantiene presencia reforzada de uniformados para evitar nuevos hechos violentos.

La vía Panamericana, especialmente en el tramo que conecta al Cauca con Nariño y el Valle del Cauca, ha sido escenario recurrente de acciones armadas y bloqueos, lo que ha generado preocupación entre transportadores y habitantes de la región.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la identificación de los responsables del asalto, mientras se evalúan posibles vínculos con estructuras criminales que operan en el sur del departamento. El caso quedó en manos de la Fiscalía, que determinará las circunstancias exactas del ataque y las responsabilidades penales correspondientes.