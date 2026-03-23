Él era Juan David Grande, el patrullero que perdió la vida en el ataque con explosivos contra la Policía en la vía Panamericana

Este domingo 23 de marzo se registró un lamentable hecho en la vía Panamericana, entre los municipios de Timbío y Rosas, en el Cauca. Se trata de un nuevo ataque contra la Fuerza Pública, en el que un grupo de uniformados fue blanco de la detonación de un artefacto explosivo.

Este violento hecho dejó una nueva víctima en medio del recrudecimiento del conflicto armado que afecta a varias zonas del departamento del Cauca, donde se intensifican los enfrentamientos entre grupos ilegales y la Fuerza Pública. El patrullero fallecido fue identificado como Juan David Grande.

Un policía perdió la vida tras la explosión, en medio del ataque terrorista. Foto: Suministrado a Semana

Además, la fuerte explosión dejó a cuatro uniformados gravemente heridos, quienes fueron expulsados del lugar por la onda expansiva mientras realizaban labores de control. Gracias a la rápida reacción de la comunidad y del cuerpo de bomberos de Timbío, los policías recibieron atención inicial y fueron trasladados de inmediato a centros médicos en la capital caucana.

Según información citada en El País de Cali, el patrullero falleció tras ingresar al hospital Susana López de Valencia. En el mismo hecho, otros tres uniformados resultaron heridos y reciben atención en el Hospital Universitario San José, donde uno de ellos se encuentra en estado grave.

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El ataque no tomó por sorpresa a las autoridades, ya que, según el medio regional, desde la madrugada del sábado 21 de marzo se había advertido sobre la presencia de cilindros explosivos instalados por grupos armados a los lados de la vía Panamericana, corredor clave que conecta a Nariño con otras regiones del país.

En medio de estas alertas, los uniformados realizaban labores de verificación cuando fueron sorprendidos por la detonación. En el hecho, además, dos civiles resultaron heridos al quedar atrapado en la explosión.

La detonación se escuchó a varios metros de distancia y provocó daños en la zona, mientras se evalúan posibles afectaciones a los uniformados que se movilizaban en el vehículo oficial. Foto: Suministradas

A raíz de la situación, el tránsito en la vía que conecta a Popayán con Pasto quedó suspendido temporalmente. Además, desde la Policía Metropolitana de Popayán se adelantan las verificaciones del caso y, de manera preliminar, se confirmó que se trató de una acción terrorista contra la Fuerza Pública en una zona bajo su jurisdicción.